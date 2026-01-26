CANAL RCN
Nuevo video de Karina García junto al cantante Kris R habría confirmado su relación

La modelo antioqueña ha protagonizado varios videos que podrían confirmar su nueva relación sentimental.

Foto: Canal RCN y captura pantalla IG @rastreandofamosos
Noticias RCN

enero 26 de 2026
07:13 p. m.
Las redes sociales se han visto invadidas por varios videos de Karina García junto al cantante Kris R, quienes han compartido durante los días más recientes en Medellín y han desatado contundentes rumores sobre una posible relación sentimental.

Pese a que las especulaciones crecieron desde hace semanas atrás tras publicarse una fotografía de ambos frente a un espejo, las nuevas imágenes darían por hecho que ambos famosos sostienen un vínculo sentimental.

Karina García es vista con Kris R

La gran novedad se presentó cuando ambos famosos fueron vistos juntos en uno de los más recientes conciertos de Bad Bunny, en Medellín. Los fanáticos rápidamente se percataron de la presencia de la pareja, quienes llegaron juntos e ingresaron al sector de la casita para disfrutar desde allí de la presentación.

Sin embargo, estos no pasaron desapercibidos ya que dicha zona, llena de creadores de contenido, influencers y demás famosos, fue constantemente enfocada por parte de las cámaras del concierto.

Fue en uno de estos enfoques donde los fanáticos lograron captar, de manera inédita, varios acercamientos en donde protagonizaron apasionados besos.

Dichas escenas fueron viralizadas rápidamente en redes sociales en donde se abrió una contundente mesa de debate sobre la vida sentimental de la antioqueña y su decisión por involucrarse con el famoso cantante de reggaetón.

A estas especulaciones también se sumó un reciente video, captado en una discoteca de un famoso sector en Medellín, en donde se les observaría a la pareja compartiendo y protagonizando una romántica escena llena de besos y caricias.

¿Críticas a Karina García?

No cabe duda de que la modelo antioqueña ha logrado una gran visibilidad en redes tras participar en la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, de modo que, su vida personal ya ha sido objeto de especulaciones y comentarios por parte de miles de internautas.

Por esto, su presunto nuevo vínculo amoroso ya ha generado fuertes críticas por parte de aquellos que manifiestan no estar de acuerdo con el tiempo que se tomó para “estar soltera”.

