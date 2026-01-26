Poder del sabotaje: en qué consiste esta dinámica que lidera el público en La Casa de los Famosos

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se encuentran iniciando su tercera semana en el juego por lo que la tensión, las rencillas y los problemas propios de la convivencia no se han hecho esperar.

Tras la más reciente jornada de eliminación, en donde Renzo Meneses fue el segundo eliminado de la competencia, los problemas se incrementaron ya que los participantes dieron a conocer sus más contundentes diferencias e incluso llegaron a cometer infracciones.

RELACIONADO Nuevo video de Karina García junto al cantante Kris R habría confirmado su relación

¿De qué se trata el poder del sabotaje?

En la gala más reciente, Marcelo y Carla revelaron que el público iba a tener una misión especial en la competencia ya que desde ahora se va a implementar el poder del sabotaje en la casa más famosa del país. Este consiste en que el público votará para seleccionar a un participante, quien tendrá la labor de convertirse en un “villano” dentro del juego.

Dentro de las labores de este famoso seleccionado se encuentran: crear misiones para desestabilizar el juego, técnicas para afectar las jugadas de sus compañeros, entre otras tareas que el ‘Jefe’ revelará con el paso de los días.

Por supuesto, dicha labor posee una gran responsabilidad ya que si el jugador no es descubierto obtendrá la inmunidad para la semana siguiente. No obstante, en caso de ser descubierto, quedará nominado en la placa.

Es así como dentro de las funciones del público ahora estará la elección del villano de la semana, quien será protagonista de las más contundentes polémicas que se puedan desatar de ahora en adelante.

RELACIONADO Bad Bunny es perseguido por sus fanáticos tras finalizar sus conciertos en Medellín

Castigo en La Casa de los Famosos

Por otro lado, el más reciente posicionamiento en la jornada de eliminación generó grandes disputas entre varios famosos. Este fue el caso de Nicolás Arrieta y Tebi, quienes estuvieron a punto de cruzar los límites de acercamiento al dar a conocer sus diferencias en el juego.

Fue en dicho instante que los demás jugadores optaron por separar a ambos, quienes continuaron su rencilla al bajar de la terraza.

De esta manera, el ‘Jefe’ tomó la palabra, durante la más reciente gala principal, e hizo un contundente llamado de atención que podría traer castigos.