CANAL RCN
Tendencias

Poder del sabotaje: en qué consiste esta dinámica que lidera el público en La Casa de los Famosos

Los presentadores sorprendieron al anunciar las condiciones del nuevo poder que el público posee.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

enero 26 de 2026
09:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se encuentran iniciando su tercera semana en el juego por lo que la tensión, las rencillas y los problemas propios de la convivencia no se han hecho esperar.

Tras la más reciente jornada de eliminación, en donde Renzo Meneses fue el segundo eliminado de la competencia, los problemas se incrementaron ya que los participantes dieron a conocer sus más contundentes diferencias e incluso llegaron a cometer infracciones.

Nuevo video de Karina García junto al cantante Kris R habría confirmado su relación
RELACIONADO

Nuevo video de Karina García junto al cantante Kris R habría confirmado su relación

¿De qué se trata el poder del sabotaje?

En la gala más reciente, Marcelo y Carla revelaron que el público iba a tener una misión especial en la competencia ya que desde ahora se va a implementar el poder del sabotaje en la casa más famosa del país. Este consiste en que el público votará para seleccionar a un participante, quien tendrá la labor de convertirse en un “villano” dentro del juego.

Dentro de las labores de este famoso seleccionado se encuentran: crear misiones para desestabilizar el juego, técnicas para afectar las jugadas de sus compañeros, entre otras tareas que el ‘Jefe’ revelará con el paso de los días.

Por supuesto, dicha labor posee una gran responsabilidad ya que si el jugador no es descubierto obtendrá la inmunidad para la semana siguiente. No obstante, en caso de ser descubierto, quedará nominado en la placa.

Es así como dentro de las funciones del público ahora estará la elección del villano de la semana, quien será protagonista de las más contundentes polémicas que se puedan desatar de ahora en adelante.

Bad Bunny es perseguido por sus fanáticos tras finalizar sus conciertos en Medellín
RELACIONADO

Bad Bunny es perseguido por sus fanáticos tras finalizar sus conciertos en Medellín

Castigo en La Casa de los Famosos

Por otro lado, el más reciente posicionamiento en la jornada de eliminación generó grandes disputas entre varios famosos. Este fue el caso de Nicolás Arrieta y Tebi, quienes estuvieron a punto de cruzar los límites de acercamiento al dar a conocer sus diferencias en el juego.

Fue en dicho instante que los demás jugadores optaron por separar a ambos, quienes continuaron su rencilla al bajar de la terraza.

De esta manera, el ‘Jefe’ tomó la palabra, durante la más reciente gala principal, e hizo un contundente llamado de atención que podría traer castigos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

Nuevo video de Karina García junto al cantante Kris R habría confirmado su relación

Artistas

Jhon Álex Castaño sigue de luto: confirmó la muerte de un ser querido

Estadio Atanasio Giradot

Bad Bunny es perseguido por sus fanáticos tras finalizar sus conciertos en Medellín

Otras Noticias

Elecciones en Colombia

El Debate de la Gente mostró cómo los candidatos conformarían un gabinete conjunto

En un ejercicio inédito, los aspirantes tuvieron que conformar un gabinete ideal, asignando a sus compañeros en diferentes ministerios.

Bogotá

Bogotá abre inscripciones para validar el bachillerato en 2026: así funciona la ‘Matriculatón’

Bogotá abre cupos gratuitos para validar y terminar el bachillerato en 2026. Conozca fechas, horarios y puntos de la ‘Matriculatón’ del IPES y la SED.

Cannabis

Consumo de cannabis medicinal en Colombia creció 35 %: cifras y tendencias para 2026

Donald Trump

Donald Trump advirtió a Venezuela con un "segundo ataque militar mucho más grande"

Atlético Nacional

Atlético Nacional confirmó amistoso internacional en fecha FIFA: rival, sede y día del partido