Alejandro Estrada contundente: aseguró que iniciará separación con Nataly Umaña

La ruptura del matrimonio entre Alejandro Estrada y Nataly Umaña, fue una de las que generó más revuelo en las últimas semanas. El fin de esta relación se dio por muchos motivos, sin embargo, lo que desencadenó todo fue el pequeño romance que tuvo la actriz con el cantante panameño, Miguel Melfi dentro de La Casa de los Famosos Colombia.

Ahora, luego de haber dado por terminado su matrimonio, mucho se ha consultado por el futuro de ambos famosos. En redes sociales, muchos usuarios aseguraron que todo lo que sucedió en la casa fue premeditado y que volverían lo más pronto, sin embargo, Estrada ha sido contundente y aseguró que iniciará el proceso de separación con Umaña.

Alejandro Estrada iniciará su separación

Al ser consultado por un posible regreso, Alejandro aseguró que la posibilidad "de estar juntos siempre existirá mientras estemos vivos, pero la verdad ahora no podría, no sería capaz y no lo viviría bien. Tampoco puedo hablar en el momento de perdón. Se necesitan muchas cosas y, sobre todo, de tiempo para poder olvidar", dijo en charla con 15 minutos.

Asimismo, Alejandro afirmó que espera cerrar "el ciclo con ella y si me preguntas, si me quiero separar legalmente, creo que eso es parte de lo que realmente debo hacer".

Por otro lado, el actor aseguró que siempre estuvo de acuerdo en que Nataly ingresara a la Casa de los Famosos. "Los dos vimos que era una gran oportunidad porque para nadie es ajeno que tenemos que estar vigentes y decirle a la gente que aún existimos".

Nataly pide verlo para pedirle perdón

Por su parte, Nataly ha manifestado en varias oportunidades que desea ver a Alejandro. "Quiero ver a Alejandro a los ojos, si tengo la oportunidad porque no he podido hablar con nadie aún. Tenemos muchas conversaciones pendientes. Verlo y decirle con mi corazón que lo siento, perdón por no haber pensado en él", dijo.

"Somos amigos. Para mí Alejo siempre fue mi mejor parcero, es con el que yo gastaba mi tiempo todo el día. Los planes siempre con él, los viajes siempre con él (...) Pasé por encima de él, de sus sentimientos. No fue el tiempo, el momento, el lugar. Aprovechó para pedir perdón y me equivoqué, claramente. No podía hacerle daño a alguien tan importante", agregó. en charla con la 'W'.

