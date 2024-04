Karen y La Segura, preocupadas por el liderato de Omar Murillo en Casa de los Famosos

Llegó la octava semana en la Casa de los Famosos y con ella el liderato de Omar Murillo, quien fue el encargado de ganar la respectiva prueba y llevarse los beneficios de líder de la semana, teniendo algunos privilegios entre sus compañeros, quienes han comenzado a mostrar su preocupación por el mandato de Bola 8 dentro de la Casa.

Una de las personas que están preocupadas por lo que pueda pasar dentro de la Casa de los Famosos mientras Omar Murillo sea el líder es Karen Sevillano y La Segura, quienes serían las candidatas para que sean nominadas por el líder, teniendo en cuenta las peleas que han tenido con el reconocido actor.

¿Qué dijeron Karen Sevillano y La Segura del liderato de Omar Murillo?

En la sección de tus chismosas de confianza, Karen Sevillanos y La Segura aseguraron que tienen miedo que Omar Murillo las nomine en la placa, esto teniendo en cuenta las diferentes peleas que han tenido dentro de la casa y las cuales han generado tensión entre todos los participantes dentro de la producción del Canal RCN y la app ViX.

Puede leer: La Segura preocupa a sus seguidores por su estado de salud en la Casa de los Famosos

“Bola 8 ganó la prueba de líder, en realidad me alegro por Bola 8, estamos en la semana ocho. Ya nos veo nominadas ahí. Siento que nos va a nominar a nosotras, no sé, de pronto no, y le devuelve la nominación a Isabella Santiago”, afirmó Karen Sevillano en primera instancia.

Además, La Segura aseguró que la nominación dependerá de lo que suceda esta semana dentro de la Casa de los Famosos y pues de los sentimientos de ‘Bola 8’, pues es uno de los participantes que ha tenido más problema con los otros concursantes.

“Si nómina de manera racional, entonces podría ser Juan David o Melfi, podría ser también Dianita, Sandra, Ornella. Pero él, si lo hace de manera emocional, nos nomina a nosotras dos, de una pa’ la placa”, aseguró.

¿A quién no va a nominar Omar según tus chismosas de confianza?

Por último, las chismosas de confianza dieron a conocer que todo parece indicar que Omar Murillo no estaría dispuesto a nominar a Alfredo Redes, teniendo en cuenta el mensaje de perdón que ha expresado durante toda la semana, dejando atrás los altercados que ha tenido dentro de la casa más famosa de Colombia.

“Toda la semana ha estado dando un mensaje de unión, de perdón, entonces cuando hay perdón no hay rencor, y si no hay rencor, pues no hay nominación. Tampoco creo que nomine a Pantera”, finalizaron las chismosas de confianza.