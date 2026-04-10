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Misa en memoria de Yeison Jiménez reunirá a sus seguidores en Bogotá

Bogotá rendirá homenaje a Yeison Jiménez con misa pública a tres meses de su fallecimiento.

Yeison Jiménez
Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

Noticias RCN

abril 10 de 2026
05:02 p. m.
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Una misa abierta al público se realizará en Bogotá para recordar a Yeison Jiménez, al cumplirse tres meses del accidente aéreo que marcó su partida.

La iniciativa, impulsada por seguidores, busca honrar su legado musical y generar un espacio de encuentro y memoria.

¿Cuándo será la misa en homenaje a Yeison Jiménez?

En la capital colombiana, seguidores del cantante Yeison Jiménez organizarán un acto religioso que tendrá lugar este viernes 10 de abril de 2026, en coincidencia con la fecha que ha quedado marcada tras el accidente ocurrido en Boyacá.

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La actividad central será una eucaristía programada para las 7:00 p. m. en la iglesia Misericordia del Padre 'Chucho', ubicada en el sector de Castilla.

La misa pública en Bogotá en homenaje a Yeison Jiménez surge como una iniciativa ciudadana que ha tomado fuerza en redes sociales, donde se ha difundido la invitación con mensajes cargados de emoción, nostalgia y reconocimiento hacia el artista.

En dichas publicaciones, se destaca la intención de recordar no solo su música, sino también su calidad humana y cercanía con el público.

El evento religioso está planteado como un espacio abierto, en el que podrán participar familiares, amigos, fanáticos y cualquier persona que desee sumarse al homenaje.

Más allá de un acto litúrgico, se espera que sea un momento de reflexión colectiva, donde los asistentes puedan rendir tributo a través de la oración y el recuerdo.

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En los mensajes difundidos en plataformas digitales, los organizadores invitan a “encender una luz” en su memoria, una práctica simbólica frecuente en este tipo de conmemoraciones. Este gesto, además de representar la permanencia del recuerdo, se ha convertido en una forma de canalizar el duelo en comunidad.

Cabe recordar que el fallecimiento del artista, junto con miembros de su equipo y la tripulación, generó una fuerte reacción en el país.

Desde entonces, su nombre ha estado presente en distintos homenajes espontáneos que evidencian el impacto de su trayectoria en la música popular colombiana.

Seguidores de Yeison Jiménez mantienen vivo su legado

La misa pública en Bogotá en homenaje a Yeison Jiménez refleja un fenómeno recurrente en Colombia: la conexión profunda entre artistas del género popular y sus audiencias.

En muchos casos, estas figuras trascienden lo musical para convertirse en referentes culturales y emocionales.

En ese sentido, el homenaje no solo responde a una fecha simbólica, sino también a la necesidad de sus seguidores de mantener vigente su legado. A través de encuentros como este, se refuerza la memoria colectiva y se construyen espacios donde el arte y la emoción se entrelazan.

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Esta convocatoria demuestra que, incluso en ausencia, el impacto de Yeison Jiménez continúa presente en su público, que encuentra en este tipo de encuentros una forma de rendir homenaje y preservar su historia.

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