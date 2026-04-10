“No te olvidamos”: familia y amigos de Yeison Jiménez lo recordaron tras tres meses de su muerte

Tres meses han pasado tras la fatídica noticia que confirmó la muerte de Yeison Jiménez y cinco integrantes más de su equipo de trabajo, quienes perdieron la vida en un accidente aéreo en el sector comprendido entre Paipa y Duitama.

No obstante, los homenajes en su honor no han parado de realizarse desde aquel entonces ya que el legado jimenista se ha tomado todo el país para dar continuidad a la carrera del caldense de 34 años, quien dejó un sin fin de canciones por lanzar.

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Hermana de Yeison Jiménez mostró su tumba

Una de las reacciones más esperadas entre todos los fanáticos del cantante ha sido la de su hermana ya que la mujer se ha tomado las redes sociales en varias ocasiones con el objetivo de recordar al hombre por medio de videos, fotografías inéditas y demás recuerdos que hoy siguen enlutando a sus seguidores.

Por esto, en las horas más recientes, Lina se tomó su cuenta oficial de Instagram para recordar a Yeison con una clara advertencia, pues, según su comentario, páginas falsas estarían afirmando que actualmente tendrían en su poder uno de los anillos del artista.

Estas afirmaciones fueron desmentidas por la empresaria, quien compartió una fotografía suya junto a la tumba de su hermano y la joya. En las instantáneas también se observa el estado actual de la bóveda en la que estarían las cenizas del artista y que posee distintas calcomanías, mensajes, flores, entre otros presentes de quienes visitan el lugar.

Por su parte, el productor Georgy Parra también compartió un sentido video del instante en el que se llevó a cabo el proceso de composición y grabación de la canción ‘Destino final’, junto a Luis Alfonso. En el clip inédito se observa al caldense cantando e incluso interpretando su propia versión de la canción ‘Después de ti’ de los Inquietos del Vallenato.

Eucaristía en honor a Yeison Jiménez

Por otro lado, Lina Jiménez también mostró imágenes de los arreglos florales que hoy se habrían ubicado en el lugar exacto del accidente aéreo en donde cayó la aeronave de Yeison.

Esta zona se ha convertido en lugar de reunión para varios de sus fanáticos, quienes han hecho presencia con el objetivo de elevar oraciones por el descanso eterno del artista y sus demás compañeros de trabajo que perdieron la vida en el mismo accidente.