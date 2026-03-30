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¿Le empacó sus pertenencias?: así reaccionó Alejandro Estrada ante la eliminación de Yuli Ruiz

La más reciente eliminación ya ha generado un sin fin de reacciones entre los participantes que siguen en la competencia.

Alejandro Estrada y Yuli Ruiz
Foto: Canal RCN

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marzo 30 de 2026
07:51 a. m.
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La semana número 12 ya inició dentro de La Casa de los Famosos Colombia 2026 y la más reciente eliminación de Yuli Ruiz ya ha generado un sin fin de reacciones entre todos los participantes, quienes llegaron a cuestionar la lectura que el público está haciendo del juego.

Sin embargo, las reacciones ya se han tomado las redes sociales ya que varios participantes comentaron la eliminación de la antioqueña, quien manifestó que se sintió confiada y no pensó en que se convertiría en la nueva eliminada.

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Reacciones a la eliminación de Yuli Ruíz

El resultado fue contundente por lo que, para esta ocasión, los participantes fueron confundidos por el ‘Jefe’ ya que todos ingresaron en desorden sin tener en cuenta los porcentajes obtenidos de las votaciones por el público. Sin embargo, el resultado fue arrasador ya que Yuli fue quien obtuvo el resultado más bajo entre los demás famosos en riesgo de salir del juego.

El momento generó grandes expectativas ya que en el cuarto de la eliminación quedó la mujer en compañía de Alejandro Estrada, quien se convirtió en uno de sus principales rivales durante las semanas más recientes de juego.

Por supuesto, el momento generó amplios comentarios ya que, al escuchar el resultado, el hombre decidió abrazar y despedir a su compañera por varios segundos.

Antes de abandonar la habitación, Ruiz detuvo al actor para expresarle unas palabras de las que no se tiene conocimiento a raíz del bajo volumen del micrófono. Seguido de esto, Estrada ingresó a la casa generando amplias reacciones entre todos.

Alexa, Tebi y Marilyn celebraron el ingreso del hombre ya que se abalanzaron sobre este para felicitarlo por volver a la competencia. Por su parte, Beba, Campanita y Juanda Caribe quedaron estupefactos ante el resultado ya que el han protagonizado fuertes rencillas con el actor.

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¿Qué ocurrió con las pertenencias de Yuli?

Minutos después de conocer el resultado, Alejandro se dirigió a la habitación para recolectar las pertenencias de su compañera. Sin embargo, Karola decidió enfrentarlo al manifestarle que se encontraba inconforme con que él tomara los objetos de la mujer, de modo que, interrumpió su misión y decidió que ella debía hacerlo.

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