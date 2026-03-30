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Yeferson Cossio desata caos en vuelo internacional y Avianca decide expulsarlo: hay comunicado

Avianca expulsó a Yeferson Cossio tras una polémica broma en un vuelo Bogotá–Madrid. La aerolínea canceló su regreso y anunció acciones legales por “comportamiento disruptivo”.

Yeferson Cossio desata caos en vuelo internacional y Avianca decide expulsarlo: hay comunicado

Noticias RCN

marzo 30 de 2026
06:51 a. m.
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La aerolínea Avianca tomó una drástica decisión contra el creador de contenido Yeferson Cossio luego de un incidente ocurrido el pasado 11 de marzo de 2026 en un vuelo internacional.

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Según informó la compañía, el influenciador fue expulsado y se le canceló su regreso tras protagonizar una pesada broma que puso en riesgo la tranquilidad de los pasajeros.

El hecho se registró en el vuelo AV46 que cubría la ruta Bogotá–Madrid. De acuerdo con la aerolínea, Cossio utilizó un artefacto generador de olor químico dentro de la cabina, presuntamente como parte de un video para redes sociales.

La reacción de Avianca y medidas legales

Tras lo ocurrido, la tripulación intervino de inmediato para controlar la situación y evitar mayores afectaciones durante el trayecto sobre el océano Atlántico.

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Posteriormente, la aerolínea emitió un comunicado oficial en el que anunció la terminación del contrato de transporte del pasajero y el inicio de acciones legales.

“Avianca se permite informar que, como consecuencia del comportamiento disruptivo por parte de un reconocido influenciador a bordo del vuelo AV46 en la ruta Bogotá - Madrid el pasado 11 de marzo, la aerolínea decidió terminar su contrato de transporte, y por consiguiente cancelar el trayecto de regreso. Así mismo, interpondrá las acciones legales correspondientes”.

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La empresa sustentó su decisión en normas internas que priorizan la seguridad, el orden y la comodidad dentro de la aeronave.

Polémica en redes y llamado a endurecer sanciones

El caso generó una ola de críticas en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron los límites del contenido digital cuando puede afectar a terceros.

La aerolínea fue enfática al señalar: “Avianca rechaza de manera categórica cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad de su operación y que comprometa la experiencia a bordo de los clientes y personal de servicio”.

Además, hizo un llamado a las autoridades y al Congreso para avanzar en el Proyecto de Ley 153 de 2025, que busca endurecer las sanciones contra pasajeros disruptivos y reforzar la protección del personal aeronáutico.

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