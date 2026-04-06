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Olas Sonoras 2026: Tony Dize encabeza el cartel del festival en el Caribe colombiano

Olas Sonoras 2026 reunirá a Tony Dize, Crudo Means Raw, La 33 y más artistas en dos días de música, cultura y turismo frente al mar en las playas de Mendihuaca, Caribe colombiano.

Olas Sonoras 2026

Noticias RCN

junio 04 de 2026
07:00 p. m.
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Las playas del Caribe colombiano volverán a convertirse en escenario de música, cultura y experiencias únicas con la llegada de una nueva edición de Olas Sonoras.

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El festival, que se realizará los próximos 6 y 7 de junio de 2026 en la zona de Mendihuaca, llega con una importante novedad, pues por primera vez en su historia se extenderá durante dos jornadas completas.

El evento, organizado por Viajero Hostels, busca ofrecer mucho más que conciertos. La propuesta combina entretenimiento, naturaleza, turismo y conexión cultural en uno de los destinos más atractivos de la región Caribe.

Para esta edición, los asistentes podrán disfrutar de más de 12 horas de programación en vivo cada día, distribuidas en tres escenarios ubicados frente al mar, con una oferta musical que reúne artistas de diferentes géneros y estilos.

Tony Dize lidera un cartel de lujo en Olas Sonoras 2026

Uno de los nombres que más expectativa ha generado es el del cantante puertorriqueño Tony Dize, reconocido por éxitos que marcaron una generación dentro de la música urbana latina.

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El artista encabeza una programación que también contará con la participación de Crudo Means Raw, La 33, Jiggy Drama y otros exponentes que prometen convertir el festival en una celebración musical para todos los gustos.

La diversidad del cartel es precisamente uno de los aspectos que ha permitido el crecimiento de Olas Sonoras en los últimos años, atrayendo tanto a turistas nacionales como internacionales interesados en vivir experiencias diferentes frente al mar.

Un festival que impulsa el turismo y la cultura del Caribe

Más allá de los conciertos, Olas Sonoras se ha consolidado como una plataforma para promover el turismo de experiencia en el corredor conformado por Mendihuaca, Buritaca y Guachaca.

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La iniciativa busca conectar a los visitantes con la riqueza cultural, gastronómica y natural de esta zona del país, generando un impacto positivo en la economía local y fortaleciendo la oferta turística del Caribe colombiano.

Para facilitar el acceso al evento, Ticketmaster será la tiquetera oficial.

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