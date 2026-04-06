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“Me arrepiento”: expareja de Alexa se arrepintió de lanzarle ropa interior femenina a Juanda Caribe

El hombre tomó sus redes sociales para sincerarse sobre la polémica visita que hizo a La Casa de los Famosos Colombia.

Foto: Canal RCN y captura pantalla IG @jhormantol
Foto: Canal RCN y captura pantalla IG @jhormantol

Noticias RCN

junio 04 de 2026
04:12 p. m.
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Hay gran incertidumbre, entre los fanáticos de La Casa de los Famosos Colombia, sobre el rumbo que tomaron todos los jugadores que participaron en la tercera temporada del programa.

Sin embargo, una de las mayores controversias corrió por cuenta de Alexa Torres y su expareja Jhorman Toloza, quien tuvo la oportunidad de ir a las instalaciones del recinto para despacharse en contra de Juanda Caribe durante una de las mayores discusiones entre el finalista y la famosa.

Con el paso de los meses, las disputas legales con la mujer y la finalización del programa, Toloza volvió a tomarse las redes sociales para dar declaraciones que sorprendió a más de un seguidor.

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¿Qué dijo la expareja de Alexa Torres sobre Juanda Caribe?

El también creador de contenido ha generado toda una ola de reacciones ante la polémica que se desató con la mujer, quien mostró en redes sociales las condiciones en las que se encontraba su vivienda tras estar ausente por varios meses.

Pero en una nueva ocasión, el hombre decidió romper el silencio ante una de los principales conflictos que desató durante el inicio de la competencia ya que se refirió a su discutida acción de lanzarle ropa interior femenina a Juanda por, al parecer, hacer comentarios pasados de tono contra Torres.

Según Toloza, dicha visita corresponde a la única acción por la que hoy se arrepiente ya que consideró que Juanda “no tuvo la culpa” de las decisiones que su expareja tomó durante el programa.

“Yo creo que de lo único que me arrepiento sería de haber ido al Canal a tirar una tanga porque me gané un problema en el que no tenía la culpa ni el muchacho por las cosas que dijo Alexa y uno se deja llevar por defender a su mujer (...) no valía la pena defenderla”, aseguró.

Así mismo, exaltó que la participante “exageraba” y “aumentaba” las situaciones al hacer referencia a varios de los conflictos que ella protagonizó durante su paso por el exitoso reality del Canal RCN.

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Juanda Caribe se reencuentra con su hija

Por otro lado, las imágenes del reencuentro entre el famoso y su hija son virales en redes sociales ya que el hombre dio a conocer que la pequeña se convirtió en su “único motivo” para respirar y seguir en el juego.

Su frase fue rápidamente comentada en redes ya que algunos usuarios manifestaron que este ya conoce el contexto actual de su situación sentimental con la madre de su hija.

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