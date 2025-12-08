CANAL RCN
“Quedó un sabor agradable”: Alejandro Estrada habla sobre su situación sentimental

El actor rompió el silencio y habló sobre las nuevas experiencias que ha descubierto con la soltería.

Foto: Canal RCN

agosto 12 de 2025
02:00 p. m.
Los internautas han manifestado estar al tanto de la vida del actor Alejandro Estrada, quien ha tenido la oportunidad de protagonizar eventos virales tras su participación en MasterChef Celebrity Colombia 2024.

No obstante, su vida sentimental también ha sido blanco de diferentes comentarios por parte de cientos de internautas, quienes manifestaron su interés por conocer su estado sentimental.

Alejandro Estrada habla sobre su situación sentimental

En una reciente oportunidad, el reconocido actor visitó el Canal RCN para dar una entrevista al programa Buen día, Colombia en donde se sinceró sobre algunos de los temas más polémicos de su vida. Por esto, los presentadores decidieron indagar sobre su situación sentimental actual, tras haber anunciado recientemente su ruptura.

De esta manera, el actor manifestó que se siente tranquilo con la decisión, pues recalcó que nunca había logrado culminar una relación de manera positiva y tranquila. También, manifestó que se siente a gusto con la nueva etapa que inició al encontrarse soltero y enfocado en sus proyectos personales.

“No hay ningún conflicto, realmente tenemos una excelente relación actualmente y todo continuó muy bonito. Estas cosas suceden, lo que puedo decir en esta ocasión es que es la primera vez en la vida que queda algo con un sabor agradable, entonces se guardan recuerdos muy lindos y el corazón está tranquilo”, manifestó el actor.

Así mismo, explicó que actualmente se encuentra soltero ya que ha dedicado tiempo para su bienestar personal, mientras ha realizado un descubrimiento que le ha aportado valor a su vida.

Alejandro Estrada en la línea del metro en Bogotá

Por otro lado, el actor tuvo la oportunidad de compartir, por medio de su cuenta oficial de Instagram, la experiencia que vivió al conocer algunas de las primeras líneas del metro que la capital colombiana espera tener en los próximos dos años.

En compañía del alcalde Carlos Fernando Galán, el actor pudo dar a conocer algunos de los inicios del proyecto y compartió imágenes inéditas sobre la obra que actualmente se ve por las diferentes vías de Bogotá.

