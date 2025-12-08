CANAL RCN
Tendencias

El nuevo amor de Alejandro Riaño: captaron al comediante con su nueva pareja

¿Quién es la nueva pareja de Alejandro Riaño? El comediante mostró a su nueva pareja en redes sociales.

Alejandro Riaño
Foto: Instagram Juanpis González

Noticias RCN

agosto 12 de 2025
01:45 p. m.
Alejandro Riaño acaparó la atención en las redes sociales, esta vez por motivos del corazón. Meses después de hacer pública su separación de la arquitecta María Manotas, el creador de contenido reveló la identidad de su nueva pareja a través de sus redes sociales.

Las imágenes, capturadas en el Movistar Arena durante un concierto, muestran a un Alejandro Riaño feliz, disfrutando de su nueva relación en compañía de su nueva compañera.

Este anuncio marca un nuevo capítulo en la vida del comediante, quien decidió compartir esta nueva etapa con sus miles de seguidores.

Alejandro Riaño fue visto con una mujer en el Movistar Arena

La relación, que se había mantenido en total hermetismo, fue confirmada por el propio comediante a través de un carrusel de fotografías en su cuenta de Instagram.

Fotos: redes sociales notitalencol

En las imágenes, se les ve abrazados, tomados de la mano y cantando juntos, evidenciando una gran complicidad entre ambos.

Esta publicación ha generado una ola de comentarios y buenos deseos por parte de sus seguidores, que celebran la felicidad del comediante.

El nuevo amor para el creador de Juanpis González

Tras su divorcio de María Manotas, Alejandro Riaño se había enfocado en su carrera profesional y familiar.


A pesar de los rumores, el comediante no se había pronunciado sobre su vida sentimental, manteniendo su vida personal lejos de los reflectores.

Sin embargo, recientemente, el comediante decidió romper su silencio y compartir su felicidad con sus seguidores, quienes han sido testigos de su crecimiento profesional y personal.

La nueva pareja de Alejandro Riaño no solo comparte su pasión por la música, sino también su amor por los viajes y las aventuras.

Las fotografías publicadas por el comediante, que se han vuelto virales en las redes sociales, muestran a una pareja feliz y enamorada, que no teme mostrar su amor en público.

