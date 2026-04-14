Julión Álvarez se presentará por primera vez en Colombia: fecha, lugar y trayectoria

Cumpliendo al llamado de sus fans, Julión Álvarez visitará nuestro país con 42/18, su actual gira de conciertos, un evento que marcará un hito en la historia de la música en vivo en Colombia y en la carrera del mexicano.

Julión Álvarez llegará con un repertorio repleto de temas que han sido grandes éxitos internacionalmente, resonando con el corazón de millones de seguidores. Entre sus canciones más emblemáticas que, seguramente formarán parte del espectáculo se encuentran: “Rey Sin Reina”, “Cero Empatía”, “Vibra Perfecta”, “Regalo de Dios”, “Te Hubieras Ido Antes” y “Mi Mayor Anhelo”, por mencionar tan solo algunas de las canciones que se han robado el corazón de sus seguidores y números destacados en charts y listados musicales.

Julión Álvarez se presentará en Bogotá

El concierto de Julión Álvarez en Colombia será una producción de alta calidad, con sonido y montaje de primer nivel, reconocidos estándares de seguridad y una experiencia pensada para que cada asistente viva el poderío del regional mexicano en

vivo.

Julión Álvarez no solo representa la grandeza de su propio legado, sino también la fuerza imparable del regional mexicano como uno de los géneros más vibrantes y conectados con el público latino en todo el mundo.

El artista, quien ha demostrado que la razón de su actual y desbordado éxito es la evolución constante y un talento que no tiene límite, se ha ganado su lugar dentro del género regional, como una de las voces más poderosas, queridas y aclamadas, con logros tan memorables, como su reciente presentación en el SoFi Stadium en California, donde se convirtió en uno de los pocos artistas latinos en agotar tres fechas consecutivas completamente Sold Out.

Él es Julión Álvarez: trayectoria y legado

Considerado mundialmente “El Rey de la Taquilla” Julión en Colombia, no podría decepcionar. Las entradas para su único concierto en el Coliseo MedPlus este 17 de abril ya se encuentran a la venta en TaquillaLive con una sorpresa para sus

seguidores, poniendo a la venta palcos individuales en localidades Platino y Oro.

Con un legado que supera los 18 años de trayectoria musical junto a su banda, Julión Álvarez ha construido una carrera sobresaliente gracias a su inconfundible voz, su entrega sobre el escenario y una conexión profunda con su público, que ha respaldado cada etapa de su crecimiento artístico. Colombia ha sido una de las naciones más insistentes en pedir su llegada, y ahora ese llamado se hace realidad con este concierto único.

El 2025 fue un año histórico para Julión Álvarez: su álbum 42 18 —título que conmemora sus 42 años de edad y sus 18 años de carrera artística— fue galardonado con el Latin Grammy en la categoría “Mejor Álbum de Música Banda”, consolidando su lugar como una de las voces más poderosas, queridas y aclamadas del género.