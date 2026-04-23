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Ojo al cierre del dólar en Colombia hoy, 23 de abril: precio toca mínimo en 5 años

El dólar en Colombia cerró este 23 de abril a la baja en $3.560,69, marcando su nivel más bajo en más de cinco años y consolidando su tendencia descendente.

Ojo al cierre del dólar en Colombia de hoy 23 de abril: precio toca mínimo en 5 años
Foto: AFP

Noticias RCN

abril 23 de 2026
03:07 p. m.
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El precio del dólar en Colombia volvió a registrar una jornada a la baja este jueves 23 de abril de 2026, consolidando una tendencia descendente que viene marcando el comportamiento de la divisa en el país.

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La moneda estadounidense cerró en $3.560,69, lo que representó una caída de $8,19 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), ubicada en $3.568,88.

Durante la jornada, el dólar se movió en un rango moderado, con un mínimo de $3.552,01 y un máximo de $3.568,40. Además, el mercado presentó una actividad importante, con 1.611 transacciones por un total de US$910 millones, reflejando un flujo constante en las operaciones cambiarias.

Precio del dólar hoy en Colombia: así fue el cierre

El comportamiento de la divisa dejó un dato clave: el dólar alcanzó su nivel más bajo en más de cinco años, un registro que no se veía desde marzo de 2021. Este resultado refuerza la tendencia de fortalecimiento del peso colombiano frente a la moneda estadounidense.

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En comparación con el día anterior, el dólar bajó 7,17 pesos, lo que equivale a un descenso del 0,2%. Aunque se trata de una variación leve, confirma un movimiento sostenido a la baja en el corto plazo.

Así se ha movido el dólar en 2026

Al analizar periodos más amplios, la caída del dólar es aún más notoria. Frente a la semana pasada, la divisa disminuyó un 0,95% (34,31 pesos), mientras que en comparación con el mes anterior la reducción es del 3,67% (135,99 pesos).

Desde el inicio de 2026, el dólar ha bajado un 5,01%, equivalente a 188,2 pesos menos. Pero el dato más relevante se observa en la comparación anual: la moneda ha caído un 16,68%, es decir, 714,34 pesos frente al mismo día de 2025.

Este panorama muestra un peso colombiano fortalecido, en medio de factores económicos locales e internacionales que siguen influyendo en el comportamiento del mercado cambiario.

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