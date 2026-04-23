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Mhoni Vidente hizo inesperada predicción sobre el futuro de un reconocido cantante: ¿cuál?

¿El cantante tendría una condena de por vida? Esto fue lo que analizó la astróloga.

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

abril 23 de 2026
12:08 p. m.
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Mhoni Vidente no solo se caracteriza por predecir lo que podría pasar en el mundo a nivel político y climático, sino que también suele hablar de la vida de los famosos.

Fue así como, en uno de sus análisis de abril, explicó por qué, según su punto de vista, uno de los artistas más importantes de Latinoamérica ha alcanzado el éxito.

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Sin embargo, también manifestó que ese cantante tendría una 'condena' de por vida. ¿De quién habló? ¿Qué fue exactamente lo que dijo? Entérese aquí en Noticias RCN.

Mhoni Vidente hizo una inesperada predicción sobre Luis Miguel, el reconocido cantante: ¿cuál fue?

De acuerdo con Mhoni Vidente, Luis Miguel participó en un ritual que le permitió ser exitoso, pero lo condenaría a la soledad.

"Luis Miguel tuvo la suerte desde que nació porque hubo una constelación muy fuerte entre Júpiter, Marte, Mercurio y la Tierra. Además, se volverá a repetir ahorita en el 2026", expresó la astróloga.

"Recordemos que a Luis Miguel le ponen el 'sol de México' porque la carta 19 del tarot es el sol. Eso nos está diciendo que su papá, junto con su tío, iban mucho a Cuba con los santeros y lo llevaron para hacer todos los rituales. Ahí fue que les dijeron que tenían que ponerle el 'sol de México' para que se hiciera completamente famoso. Sin embargo, la condición del ritual era que él se iba a quedar solo siempre", añadió.

Sus palabras exactas se pueden escuchar aquí:

¿Qué más ha predicho Mhoni Vidente en los últimos días?

El 22 de abril de 2026, la astróloga analizó las elecciones en Latinoamérica y dijo que, según sus visiones, los candidatos de 'izquierda' no lograrían ganar en Colombia, Perú ni Brasil.

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Asimismo, Mhoni Vidente ha expresado que podría caer un meteorito que se escucharía muy fuerte en México, pero que no generaría afectaciones para ningún ciudadano.

 

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