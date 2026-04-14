CANAL RCN
Tendencias

¿Fin de la rivalidad?: Alejandro Estrada a punto de protagonizar nuevo beso en La Casa de los Famosos

El actor protagonizó una escena nunca antes vista durante su paso por la competencia.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

abril 14 de 2026
08:25 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia iniciaron la décimo cuarta semana de competencia con inéditas sorpresas y giros inesperados a raíz de la más reciente eliminación de Karola Alcendra y las nuevas dinámicas para los próximos días en el juego.

Sin embargo, el más reciente lunes reflejó nueva calma en medio de la tormenta ya que todos tuvieron la oportunidad de participar en el amigo secreto por medio del cual se tuvieron que dar obsequios pese a sus más contundentes diferencias en el juego.

La melancólica canción de Karol G que estrenó en el Coachella: ¿la asociaron con Feid?
RELACIONADO

La melancólica canción de Karol G que estrenó en el Coachella: ¿la asociaron con Feid?

¿Qué pasó con Alejandro Estrada en el amigo secreto?

El juego dio inicio y todos los participantes tuvieron la labor de sorprenderse mutuamente con presentes que cada uno debía seleccionar de manera cuidadosa para no ser descubiertos. Sin embargo, la gala más reciente fue la mejor oportunidad para que todos se reunieran con el objetivo de hacer la entrega oficial de los regalos.

Ante las altas expectativas, varios manifestaron asombro por los obsequios que recibieron y el nivel de detalle que cada uno decidió imprimirle a las bolsas. No obstante, varios de estos encuentros sorprendieron ya que algunas de las parejas manejan una interacción nula en la competencia.

Este fue el caso de Beba de la Cruz, quien tuvo la labor de darle un regalo a Alejandro Estrada durante la dinámica. La mujer optó por darle unas gafas de color rojo ya que el hombre posee una empresa de estos lentes y se ha proclamado fanático de dicho accesorio.

Por supuesto, la entrega causó gran sorpresa ya que el hombre manifestó que no esperaba el presente por parte de la creadora de contenido. Pese a las diferencias, ambos se levantaron para darse un sentido abrazo que estuvo a punto de hacerlos encontrar boca con boca.

El temor se apoderó de la mujer, quien rápidamente hizo un movimiento con su rostro para evitar dicho encuentro. Por su parte, el actor expresó que no tenía intención de darle un beso en la boca. No obstante, de la Cruz explicó su temor ya que el hombre había protagonizado besos con más jugadores dentro de la casa más famosa del país.

Horóscopo de hoy: martes 14 de abril de 2026
RELACIONADO

Horóscopo de hoy: martes 14 de abril de 2026

Última conexión de Karola con La Casa de los Famosos

Por otro lado, la última conexión de Karola Alcendra con sus excompañeros ya ha generado gran impacto en redes sociales ya que varios expresaron que la mujer habría cambiado rotundamente su actitud al salir del juego.

Esto a raíz de que decidió agradecerle a cada uno de sus compañeros por sus enseñanzas y compañía en el juego. Dentro de este grupo también mencionó a Alejandro y Alexa, quienes fueron sus principales detractores en la competencia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Conciertos

Morat debutó en Coachella: así fue el histórico show de la banda colombiana

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 14 de abril de 2026

Karol G

La melancólica canción de Karol G que estrenó en el Coachella: ¿la asociaron con Feid?

Otras Noticias

Animales

Los países que se negaron a recibir los hipopótamos colombianos: razones detrás de la eutanasia

Las negativas de varios países y altos costos frenan el traslado de la especie invasora y empujan al país a reforzar medidas como la eutanasia y el confinamiento.

Ministerio de Transporte

Multa por ir en contravía en Colombia: este es el alto valor que deberá pagar en 2026

Ir en contravía en Colombia en 2026 puede costarle más de $1,2 millones. Conozca el valor de la multa, las sanciones y cómo acceder a descuentos.

Venezuela

Delcy Rodríguez nombró a Vladimir Padrino en nuevo cargo en Venezuela

Copa Libertadores

Santa Fe visita a Corinthians por Copa Libertadores: convocados, bajas y hora del partido

Café

¿Cuántas tazas de café debería tomarse diariamente? Estudio reveló el impacto de la bebida