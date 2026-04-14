¿Fin de la rivalidad?: Alejandro Estrada a punto de protagonizar nuevo beso en La Casa de los Famosos

Los participantes de La Casa de los Famosos Colombia iniciaron la décimo cuarta semana de competencia con inéditas sorpresas y giros inesperados a raíz de la más reciente eliminación de Karola Alcendra y las nuevas dinámicas para los próximos días en el juego.

Sin embargo, el más reciente lunes reflejó nueva calma en medio de la tormenta ya que todos tuvieron la oportunidad de participar en el amigo secreto por medio del cual se tuvieron que dar obsequios pese a sus más contundentes diferencias en el juego.

¿Qué pasó con Alejandro Estrada en el amigo secreto?

El juego dio inicio y todos los participantes tuvieron la labor de sorprenderse mutuamente con presentes que cada uno debía seleccionar de manera cuidadosa para no ser descubiertos. Sin embargo, la gala más reciente fue la mejor oportunidad para que todos se reunieran con el objetivo de hacer la entrega oficial de los regalos.

Ante las altas expectativas, varios manifestaron asombro por los obsequios que recibieron y el nivel de detalle que cada uno decidió imprimirle a las bolsas. No obstante, varios de estos encuentros sorprendieron ya que algunas de las parejas manejan una interacción nula en la competencia.

Este fue el caso de Beba de la Cruz, quien tuvo la labor de darle un regalo a Alejandro Estrada durante la dinámica. La mujer optó por darle unas gafas de color rojo ya que el hombre posee una empresa de estos lentes y se ha proclamado fanático de dicho accesorio.

Por supuesto, la entrega causó gran sorpresa ya que el hombre manifestó que no esperaba el presente por parte de la creadora de contenido. Pese a las diferencias, ambos se levantaron para darse un sentido abrazo que estuvo a punto de hacerlos encontrar boca con boca.

El temor se apoderó de la mujer, quien rápidamente hizo un movimiento con su rostro para evitar dicho encuentro. Por su parte, el actor expresó que no tenía intención de darle un beso en la boca. No obstante, de la Cruz explicó su temor ya que el hombre había protagonizado besos con más jugadores dentro de la casa más famosa del país.

Última conexión de Karola con La Casa de los Famosos

Por otro lado, la última conexión de Karola Alcendra con sus excompañeros ya ha generado gran impacto en redes sociales ya que varios expresaron que la mujer habría cambiado rotundamente su actitud al salir del juego.

Esto a raíz de que decidió agradecerle a cada uno de sus compañeros por sus enseñanzas y compañía en el juego. Dentro de este grupo también mencionó a Alejandro y Alexa, quienes fueron sus principales detractores en la competencia.