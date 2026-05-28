El sueño que Yeison Jiménez dejó antes de morir hoy es realidad: así es su hotel cerca a Bogotá

El legado de Yeison Jiménez continúa creciendo incluso después de su partida. A pocos meses del fallecimiento del reconocido cantante de música popular, su familia abrió oficialmente el “Hotel Campestre YJ Con el Corazón”, un proyecto turístico ubicado en Mariquita, Tolima, que nació como uno de los grandes sueños personales del artista.

El lugar ya recibe visitantes y busca convertirse en uno de los destinos más llamativos de esta región del país, gracias a su propuesta familiar, espacios de descanso y diferentes actividades pensadas para turistas y amantes de la música popular.

Yeison Jiménez, además de destacarse en los escenarios, también era conocido por su pasión por los negocios, los caballos y las inversiones inmobiliarias.

De hecho, según contó su hermana Lina Jiménez, el cantante había adquirido el hotel en febrero de 2025 con la idea de transformarlo en un centro turístico para familias y viajeros que frecuentan esta zona cálida cercana a Bogotá.

Así es el hotel campestre de Yeison Jiménez en Tolima

El “Hotel Campestre YJ Con el Corazón” cuenta con habitaciones, piscinas, zonas VIP y restaurante. Además, ofrece diferentes espacios de entretenimiento y descanso para quienes buscan pasar un fin de semana tranquilo en medio del clima cálido del Tolima.

Uno de los servicios que más ha llamado la atención es el pasadía, cuyo valor es de 50 mil pesos e incluye acceso a piscina, almuerzo, zona VIP y actividades recreativas como billar, bolirana, parqués, dominó, cartas y ajedrez.

También hay servicio de comida a la carta y los tradicionales asados de barril que se realizan los domingos, una de las apuestas gastronómicas del lugar.

La familia de Yeison Jiménez busca mantener vivo su legado

A través de redes sociales, Lina Jiménez explicó que la intención de la familia es seguir adelante con los proyectos que el cantante dejó planeados antes de morir.

“Queremos invitarlos al hotel campestre YJ, era un sueño que mi hermano tenía y nosotros como familia queremos sacar todos esos proyectos adelante para que su legado nunca muera”, expresó.

Además del hotel, otro de los proyectos personales que Yeison esperaba lanzar era una colección de sombreros inspirada en el estilo que lo acompañó durante toda su carrera artística.