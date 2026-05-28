Capturada alias La Churca en Arauca, vinculada al atentado contra batallón en Tunja en 2025

En Saravena, Arauca, la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de alias La Churca, señalada por los delitos de terrorismo y concierto para delinquir.

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Las autoridades informaron que la detenida estaría vinculada al atentado perpetrado en noviembre de 2025 contra el Batallón de Infantería No. 1 Simón Bolívar, en Tunja, Boyacá.

Según las investigaciones, haría parte de una estructura criminal del ELN, con responsabilidades en actividades logísticas y en la planeación y ejecución de acciones armadas.

Atentado en Tunja contra instalación militar

El ataque ocurrió hacia las 5:00 de la mañana, cuando un vehículo ingresó al barrio Prados de Alcalá, en el sector oriente de la ciudad. Minutos después, el conductor abandonó una volqueta cargada con tatucos frente a un conjunto residencial, hecho registrado por las cámaras de videovigilancia de la Policía Nacional.

De inmediato, las autoridades iniciaron la evacuación de los habitantes y un grupo antiexplosivos procedió con la primera detonación controlada. Durante el procedimiento, se activaron al menos cuatro cargas explosivas tipo rampas, que impactaron directamente contra la instalación militar, ocasionando daños significativos en la estructura.

Coordinación institucional contra el terrorismo

La captura de alias ‘La Churca’ representa un avance en las investigaciones contra las estructuras del ELN responsables de atentados en el oriente colombiano.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar las operaciones conjuntas para neutralizar estas amenazas y garantizar la seguridad de la población civil y de las unidades militares en la región.