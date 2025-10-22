Alejandro Fernández tendrá conciertos en Colombia: fechas, ciudades y éxitos del tour “De Rey a Rey”

El ídolo internacional de la música mexicana, Alejandro Fernández, regresa a Colombia con su gira “De Rey a Rey”, un homenaje cargado de emoción y orgullo dedicado a su padre, el legendario Vicente Fernández.

Con más de 30 años de trayectoria, múltiples premios internacionales y millones de discos vendidos, el artista promete un espectáculo inolvidable lleno de sentimiento, mariachi y tradición.

Ciudades y fechas de Alejandro Fernández en Colombia

La gira pasará por tres ciudades del país: Medellín, Bucaramanga y Bogotá, en lo que será uno de los eventos musicales más esperados de 2025.

Fernández se presentará el 25 de octubre en La Macarena (Medellín), el 30 de octubre en la Plaza de Toros de Bucaramanga y cerrará con dos noches en el Movistar Arena de Bogotá, el 1 y 2 de noviembre, donde los capitalinos podrán disfrutar de una puesta en escena de talla internacional.

Un show que une generaciones

Conocido como “El Potrillo”, Alejandro Fernández ha logrado fusionar la música ranchera con el pop latino, conquistando públicos de todas las edades.

En Colombia, su relación con los fans ha sido especial, pues ha llenado escenarios, agotado boleterías y ha sido recibido con ovaciones en cada visita.

En el repertorio de “De Rey a Rey” no faltarán los temas que marcaron su carrera, como “Me dediqué a perderte”, “Como quien pierde una estrella”, “Hoy tengo ganas de ti”, “Tantita pena” y “Si tú supieras”.

A estos se sumarán los clásicos inmortales de Vicente Fernández, en una velada que promete ser una celebración del legado musical mexicano y un tributo entre padre e hijo.

Producción y puesta en escena

La producción de los conciertos en Colombia estará a cargo de Diomar García Eventos, Stage Eventos y Páramo Presenta, tres de las empresas más reconocidas en la organización de espectáculos en el país.

La gira promete un montaje majestuoso, con músicos en vivo, mariachi tradicional y una dirección artística impecable que resalta la identidad mexicana.

“De Rey a Rey” es más que una gira, pues se considera un viaje por las emociones, las raíces y la historia de dos grandes del continente.

En 2025, el público colombiano volverá a corear con el alma cada canción del Potrillo, en un homenaje donde un rey honra a otro y la música se convierte en puente entre generaciones.