¿Por qué las empresas en Colombia buscan más expertos en ciberseguridad?

Las empresas en Colombia se preparan para aumentar sus capacidades de seguridad digital durante los próximos meses, en medio de un desafío que podría limitar esos esfuerzos: la falta de profesionales especializados.

Un estudio de Kaspersky señala que 78% de las organizaciones del país planea fortalecer su seguridad de TI durante el próximo año.

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El dato aparece en momentos en que las compañías incorporan tecnologías como inteligencia artificial, servicios en la nube y automatización, herramientas que también generan nuevos retos para la protección de información y sistemas.

¿Por qué las empresas están aumentando su inversión en ciberseguridad?

De acuerdo con el estudio citado por Kaspersky, 40% de las organizaciones colombianas considera que la protección de datos es el principal valor de fortalecer su función de seguridad informática.

La adopción segura de nuevas tecnologías también aparece entre las razones para aumentar estas capacidades. El 30% de las compañías consultadas planea incorporar soluciones XDR durante los próximos 12 meses, mientras que 44% prevé incrementar sus inversiones en herramientas de detección de amenazas.

Para las empresas, el asunto no se limita a evitar ataques. Una brecha de seguridad puede generar interrupciones en las operaciones, afectar información de clientes y provocar costos económicos y reputacionales.

La investigación fue realizada por el centro interno de estudios de mercado de Kaspersky y contó con 1.800 especialistas y responsables de decisiones en ciberseguridad de 18 países. Por tratarse de un estudio de una compañía especializada en seguridad digital, sus resultados deben entenderse dentro de ese contexto.

¿Cuál es el principal problema para fortalecer la seguridad digital?

El aumento de las inversiones se encuentra con una dificultad adicional: conseguir profesionales con la experiencia necesaria.

Otro análisis de Kaspersky señala que 65% de las organizaciones colombianas identifica la escasez de especialistas en ciberseguridad como una de las principales barreras para modernizar sus operaciones.

Además, 35% reporta falta de experiencia interna para implementar nuevas tecnologías y 45% considera que sus equipos de seguridad son demasiado pequeños para responder a las necesidades actuales.

La situación también se refleja en los planes de formación. El estudio indica que 40% de las organizaciones pretende invertir en capacitación específica para profesionales de ciberseguridad durante los próximos 12 a 18 meses.

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El panorama plantea un doble desafío para las compañías: aumentar sus capacidades de protección frente a amenazas digitales y, al mismo tiempo, desarrollar el talento necesario para manejar las herramientas y responder ante posibles incidentes.

Para Kaspersky, la brecha de especialistas puede convertirse en un obstáculo para que las empresas aprovechen plenamente las nuevas tecnologías de seguridad.