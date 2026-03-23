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Alexa Torrex tomó dura decisión con su relación tras lo ocurrido en la Casa de los Famosos: "no más"

La influenciadora se pronunció ante las cámaras y decidió terminar la relación que tiene por fuera en la Casa de los Famosos.

Alexa torres
Foto: La Casa de los Famosos

Noticias RCN

marzo 23 de 2026
08:57 a. m.
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Los participantes de la Casa de los Famosos vivieron este domingo una nueva noche de tensión y nerviosismo. Más allá de conocerse el eliminado de esta semana (Juan Palau), los famosos atravesaron un duro momento gracias a la visita de Luisa Cortina, exparticipante que fue la primera eliminada de esta temporada.

La visita de Cortina dejó un certero mensaje que desató un caos entre dos participantes: Alexa Torrex y Valentino Lázaro. En pocas palabras, Luisa juzgó a Alexa por los coqueteos que ha tenido con Tebi Bernal dentro de la casa.

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Los comentarios de la exparticipantes hicieron que Valentino se fuera contra Alexa y esta estallara.

Alexa decidió terminar su relación con Jhorman Toloza

En medio de la furia, la cantante se quitó el anillo frente a todos, confirmando su ruptura con Toloza, manifestando que lo hacía para que dejaran de involucrarlo en los problemas que se viven dentro del reality.

"En estos momentos, Colombia, terminó mi relación con mi esposo Jhorman Toloza. La terminó en este momento. Y él es libre de hacer lo que quiera y cuando quiera", dijo Torrex.

Minutos después de la pelea, Alexa se dirigió a las cámaras y mandó un mensaje a Toloza.

"Cielo, es lo mejor, amor, sé que me estás viendo en este momento, tal vez no lo entiendas... Eres un gran hombre, un caballero, una excelente persona. Espero puedas entender la decisión que tome. Te amo con todo el corazón", dijo.

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