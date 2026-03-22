Lágrimas en la Casa de los Famosos Colombia: este participante dijo adiós este domingo

La noche de este domingo, la tensión alcanzó su punto máximo en los estudios del Canal RCN. En una gala cargada de emociones, estrategia y rostros de incertidumbre, el cantante y actor Juan Palau se convirtió en el más reciente eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026, tras no alcanzar el apoyo suficiente en las votaciones del público.

La jornada de eliminación no era una más en el calendario. La "placa" de nominados de esta semana estaba compuesta por figuras fuertes de la competencia, incluyendo a Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Campanita, Juanda Caribe y Juan Carlos Arango.

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La presencia de tantos integrantes del "Cuarto Calma" y el "Cuarto Tormenta" en riesgo de salir generó una movilización masiva en redes sociales, donde los clubes de fans trabajaron a contrarreloj para salvar a sus favoritos.

A medida que los presentadores revelaban los nombres de los salvados, el ambiente dentro de la casa se tornaba más sombrío. Finalmente, el duelo final quedó entre el carisma de Juanda Caribe y la energía de Juan Palau.

Con un porcentaje de votación que reflejó la división de la audiencia, se anunció que Palau debía abandonar la competencia, dejando un vacío notable en el equipo de "Calma".

Palau dejó este famoso nominado en placa

Con un semblante serio pero decidido, Palau anunció su decisión: nominó a Alejandro Estrada. El cantante justificó su elección argumentando que, aunque lo respeta como profesional, considera que Alejandro es uno de los competidores más fuertes y estratégicos de la casa, por lo que su nominación es un movimiento necesario para que sus propios aliados tengan un respiro en la competencia.

Esta decisión dejó un clima de tensión evidente, ya que Estrada es una de las figuras con más peso dentro del reality.

¿Qué viene ahora en la Casa de los Famosos?

Con la salida de Palau, el reality entra en una etapa crítica. Los rumores sobre una posible "resurrección" de antiguos participantes (como Marilyn Patiño o La Beba) han comenzado a circular, lo que podría cambiar drásticamente la dinámica del juego la próxima semana.

Por ahora, los habitantes restantes deberán replantear sus alianzas, sabiendo que nadie tiene el puesto asegurado en la carrera por el gran premio.