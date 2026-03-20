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Alexa y Tebi Bernal durmieron juntos en la Casa de los Famosos y generaron revuelo: así fue el momento

Ambos participantes han acrecentado los rumores de romance dentro del reality.

Foto: Canal RCN
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marzo 20 de 2026
04:19 p. m.
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La temperatura sigue subiendo en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. Lo que comenzó como una amistad cercana y un "shippeo" impulsado por los seguidores del programa, ha dado un giro inesperado que tiene al país dividido: Tebi Bernal y Alexa Torrex pasaron la noche juntos, sumando un nuevo capítulo a la tensión sentimental que rodea a ambos participantes.

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El acontecimiento tuvo lugar tras una jornada cargada de emociones. Tebi Bernal, reconocido influencer y modelo, y Alexa Torrex, cantante y creadora de contenido, decidieron compartir cama en uno de los dormitorios de la casa estudio. Aunque la escena no mostró actos explícitos de romance, la cercanía física fue evidente.

Así fue el momento entre Alexa y Tebi en la Casa de los Famosos

Para intentar mitigar los posibles rumores, Alexa colocó una almohada como barrera simbólica entre ambos antes de dormir; sin embargo, las cámaras captaron el momento en que Tebi le dijo: “Nos echamos juntos”, consolidando un nivel de confianza que muchos consideran ha cruzado la línea de la simple estrategia de juego.

Cuando el deportista llegó a su cama, se dio cuenta de que estaba allí Alexa. “¡Vean a esta!”, dijo Tebi, a lo que ella le respondió “me la ofreciste” y él le dijo “Pero no… no, que chiste”.

La situación es especialmente polémica debido a la realidad sentimental de los protagonistas fuera del concurso. Alexa Torrex mantiene una relación de más de tres años con su prometido, Jhorman Toloza, quien recientemente expresó en redes sociales su incomodidad por la narrativa de romance que el programa está promoviendo.

Por su parte, el entorno de Tebi Bernal también permanece atento, especialmente tras el beso que ambos se dieron días atrás como parte de una dinámica impuesta por el "líder tirano".

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