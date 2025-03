Exparticipante de la Casa de los Famosos asegura que quedó "en la quiebra": esta es la razón

El reconocido influenciador y creador de contenido digital, Alfredo Redes, ha conmocionado a sus seguidores y al público en general al revelar detalles íntimos y dolorosos sobre su reciente separación de Yulieth Almario.

En una serie de declaraciones sinceras y emotivas, Redes confesó que la ruptura no solo ha tenido un impacto emocional devastador, sino que también lo ha llevado a la quiebra financiera.

La relación entre Alfredo Redes y Yulieth Almario, que parecía sólida y estable, se vio envuelta en una vorágine de rumores y especulaciones en las últimas semanas. Finalmente, el influenciador decidió romper el silencio y abordar públicamente los problemas que llevaron a la separación.

Alfredo Redes confesó haber quedado en la "quiebra"

Según Redes, la infidelidad jugó un papel crucial en el deterioro de la relación. El creador de contenido reveló que descubrió múltiples episodios de infidelidad por parte de Almario, lo que generó una profunda herida

"Si ella me fue infiel, hay que aceptarlo. No voy a justificar mi actuar, pero empezando la relación yo fallé mucho", dijo.

En cuanto a lo económico, Alfredo reveló que en los cuatro meses que estuvo en la casa, recibió una suma de 145.000.000 de pesos por contenido en sus redes sociales. Sin embargo, su amigo le dijo que en ese mismo tiempo él le transfirió $69.000.000 a su pareja.

Además de ello, el creador de contenido confesó que se encontró con varias deudas que no se habían pagado.

"Yo me separo y me entero de esto, cuando yo veo los recibos la administración, los recibos y las cosas que se compraron no se pagaron", agregó.

Finalmente, Alfredo confesó que con el poco dinero que le quedó tuvo que pagar estas deudas y empezar de nuevo, ya que sus redes sociales fueron restringidas y dejaron de generar dinero.