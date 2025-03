VIDEO: hubo una pelea entre todos los participantes de La Casa de los Famosos y este fue el desencadenante

Este 14 de marzo se llevó a cabo una nueva prueba de castigo y beneficio en La Casa de los Famosos Colombia 2025 y los ganadores fueron los integrantes de la habitación 'fuego'.

El reto se llevó a cabo en horas de la mañana y consistió en que hubo tres tapetes (uno azul, uno verde y uno rojo) y los participantes tuvieron que saltar a los que iba indicando el 'jefe'.

Sin embargo, una de las condiciones fue que no podían demorarse o posicionarse en el color incorrecto. De lo contrario, iban quedando eliminados.

Con esas condiciones, José Rodríguez fue el ganador de la prueba y, por lo tanto, les permitió a todos los participantes de la habitación fuego obtener el beneficio de tener una noche de spa.

No obstante, una vez finalizó la prueba de castigo y beneficio, se presentó una pelea entre todos los habitantes de La Casa de los Famosos Colombia 2025. ¿Cuál fue la razón?

En video: así fue la pelea que se presentó en La Casa de los Famosos Colombia 2025

En el instante en el que José Rodríguez ganó la final de la prueba de castigo o beneficio, todos los integrantes de la habitación fuego se dirigieron hacia él para felicitarlo y celebrar.

De esa manera, comenzaron a saltar a la par y conformaron un círculo para gritar la arenga de 'fuego', 'fuego'. No obstante, los famosos de la habitación agua se enojaron bajo el argumento de que les celebraron en la cara.

"No celebren, no celebren porque la otra vez nosotros lo hicimos y se pusieron bravos. Estábamos en nuestra cama y Yina se metió al cuarto", expresó Alerta.

Además, Norma Nivia lo apoyó y se acercó a los integrantes de la habitación fuego para decirles lo siguiente:

"Pero si yo estaba en mi cama celebrando (la última vez) y Yina se me metió a mí al cuarto a decirme que no podía hacerlo".

Por su parte, 'La Toxi Costeña' les gritó a los integrantes de la habitación fuego que evitaran la discusión para que no les fueran a quitar el beneficio y Yina se defendió y dijo que la semana anterior había pedido que la celebración no fuera eufórica debido a que el premio estaba relacionado con la familia.

Melissa Gate también estuvo involucrada en este desacuerdo en La Casa de los Famosos Colombia 2025

Melissa Gate, que hace parte de la habitación agua, utilizó su tono sarcástico para decir unas palabras similares a las que emitió Yina cuando les pidió a sus rivales que no celebraran por haber ganado la penúltima prueba de beneficio o castigo.

"No celebren, no celebren, me parece feísimo que celebren. Dizque celebrando en la cara de uno. No, es que no tienen por qué celebrar", dijo Melissa Gate, mientras que se reía con Sebastián.

A raíz de esas declaraciones, Yina Calderón reaccionó y no solo trató a la creadora de contenido de "ardida", sino que le dijo que no le correspondía "meterse".

El video de lo sucedido es el siguiente: