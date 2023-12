¿Melissa Martínez tiene un nuevo amor? Fotos indicarían que sale con hijo de excontralor

Melissa Martínez, una de las periodistas y presentadoras deportivas más famosas de Colombia, recientemente ha sido uno de los temas más hablados en redes sociales, ya que se avivaron los rumores sobre su presunta nueva relación con el hijo de un excontralor.

Cabe recordar que hace poco se conoció el divorcio entre la comunicadora y el reconocido futbolista Matías Mier debido a una supuesta infidelidad, lo cual causó furor en los medios nacionales y abrió campo a los rumores sobre si Martínez estaría o no dispuesta a abrir su corazón.

¿Melissa Martínez estaría en una nueva relación?

El pasado fin de semana, la periodista subió varias historias a su cuenta de Instagram, las cuales avivaron las especulaciones sobre un nuevo noviazgo con Andrés Anaya, hijo del excontralor de Santander Fredy Anaya.

Las fotografías publicadas por Martínez tendrían bastantes coincidencias con las de Anaya, llevando a lo seguidores a rumorear que estuvieron en Bucaramanga juntos compartiendo momentos muy románticos.

En primer lugar, el hijo del excontralor publicó una imagen en la que aparece abrazando a una mujer de espaldas, cuyas características del cabello coincidirían con las de la presentadora.

Lo que más llamó la atención de los internautas fue el increíble platillo, una paella española, que degustó la comunicadora y a la cual le tomó varias fotos que subió después en sus historias. Sorprendentemente, Anaya hizo publicaciones de la misma paella, aparentemente, en el mismo lugar. Además, llevaba puesta una camiseta que tenía un logo, el cual se alcanzaba a observar en las imágenes tomadas por Melissa Martínez.

"No voy a decir que metí mano porque no he hecho nada, solo vine a comer", dijo en el vídeo mostrando la paella.

Así las cosas, salieron a la luz miles de comentarios por parte de internautas, quienes aseguran que el hijo del excontralor y Melissa Martínez están saliendo, buscando tener una nueva relación.

Lea además: Melissa Martínez estalla contra quienes decían que estaba involucrada con político

Sin embargo, ninguno de los dos ha salido a la luz pública para desmentir o confirmar los rumores, por lo que los usuarios estarán muy pendientes de las redes sociales para conocer qué pasará con este presunto nuevo idilio.