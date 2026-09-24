All Stars Arena 2026 en Bogotá: Cypress Hill, Tres Coronas y Granuja encabezan el cartel

El hip hop tendrá una nueva cita en Bogotá. All Stars Arena regresa al Movistar Arena el próximo 5 de noviembre de 2026, esta vez con un cartel encabezado por Cypress Hill, Tres Coronas y Granuja. La segunda edición busca reunir en un mismo escenario diferentes generaciones del rap internacional y colombiano.

Cypress Hill regresa a Bogotá para All Stars Arena 2026

Cypress Hill será uno de los grandes protagonistas de la noche. La agrupación estadounidense cuenta con más de tres décadas de trayectoria y se ha convertido en uno de los nombres reconocidos del hip hop mundial, con canciones como “Insane in the Brain”, “Hits From the Bong”, “How I Could Just Kill a Man” y “Rock Superstar”.

La banda ya hizo parte de la primera edición de All Stars Arena, realizada en febrero de 2025 en el Movistar Arena. Aquella presentación, que agotó entradas, también contó con los colombianos Alcolirykoz y Oblivion's Mighty Trash.

Para esta segunda edición, el concepto se amplía con la participación de Tres Coronas, proyecto ligado a la historia del rap colombiano y latinoamericano. El grupo ha desarrollado una trayectoria que conectó sonidos y experiencias de Bogotá con ciudades como Nueva York y París.

Granuja se suma al concierto de Cypress Hill y Tres Coronas

El tercer nombre confirmado es Granuja, representante de una generación más reciente del rap colombiano. Su presencia permitirá que el evento recorra diferentes etapas y estilos del género, desde referentes internacionales hasta propuestas nacionales contemporáneas.

De esta manera, All Stars Arena 2026 reunirá tres propuestas con recorridos distintos bajo una misma cultura. Bogotá será nuevamente el punto de encuentro para seguidores del hip hop y el rap.

Las personas que habían adquirido entradas previamente para el concierto de Cypress Hill podrán utilizarlas para esta nueva experiencia, mientras que la boletería para el evento continúa disponible. La cita será el jueves 5 de noviembre de 2026 en el Movistar Arena de Bogotá.