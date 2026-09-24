"Estilo europeo”: Teófilo Gutiérrez reaccionó al Súper Metro de Barranquilla

El Súper Metro de Barranquilla ya alcanza un 89 % de avance y empieza a mostrar la transformación del escenario deportivo. Teófilo Gutiérrez lo visitó y destacó su apariencia: “estilo europeo”.

Barranquilla está cada vez más cerca de estrenar una nueva versión de uno de sus escenarios deportivos más reconocidos. El Súper Metro ya alcanzó el 89 % de ejecución, de acuerdo con el reporte conocido este 24 de septiembre.

Las imágenes del avance permiten observar cómo la obra empieza a tomar forma y a convertirse en un escenario renovado para la ciudad y para los eventos deportivos que se desarrollarán allí.

El proyecto ha generado especial interés entre figuras relacionadas con el fútbol barranquillero. Una de ellas fue Teófilo Gutiérrez, quien pudo conocer de cerca el resultado de los trabajos.

¿Qué dijo Teófilo Gutiérrez al ver el Súper Metro?

El delantero barranquillero reaccionó al conocer cómo está quedando el escenario y utilizó una particular comparación para describirlo.

“Estilo europeo”, dijo Teófilo Gutiérrez al referirse a la apariencia que tendrá el Súper Metro.

La frase rápidamente llamó la atención, especialmente por tratarse de un futbolista que ha desarrollado buena parte de su carrera en escenarios de Colombia, Argentina, México, España y otros países.

Más allá de la reacción del jugador, el avance del 89 % muestra que el proyecto se encuentra en una fase avanzada y cada vez está más cerca de su conclusión.

¿Cómo está quedando el Súper Metro de Barranquilla?

El escenario presenta una transformación visible respecto a su estado anterior. Los trabajos buscan darle una imagen renovada y adecuarlo para recibir nuevamente diferentes actividades deportivas y eventos.

Con el proyecto entrando en su etapa final, uno de los puntos de mayor interés será conocer la fecha definitiva de entrega y cuándo podrá ser utilizado nuevamente por los equipos y aficionados.

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El avance también pone nuevamente al Súper Metro en el centro de la conversación deportiva de Barranquilla, una ciudad que ha tenido este escenario como uno de sus referentes para el fútbol.

Mientras las obras avanzan hacia el 100 %, las imágenes del proyecto permiten anticipar cómo será el nuevo rostro del escenario cuando esté completamente terminado.