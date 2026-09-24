CANAL RCN
Deportes

"Estilo europeo”: Teófilo Gutiérrez reaccionó al Súper Metro de Barranquilla

Así está quedando el Súper Metro de Barranquilla: ya va en el 89 %.

super-metro-barranquilla-reaccion-teofilo-gutierrez
Foto: Junior

Nicolás Salgado

septiembre 24 de 2026
04:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Súper Metro de Barranquilla ya alcanza un 89 % de avance y empieza a mostrar la transformación del escenario deportivo. Teófilo Gutiérrez lo visitó y destacó su apariencia: “estilo europeo”.

Barranquilla está cada vez más cerca de estrenar una nueva versión de uno de sus escenarios deportivos más reconocidos. El Súper Metro ya alcanzó el 89 % de ejecución, de acuerdo con el reporte conocido este 24 de septiembre.

El Campín cambia de planes: firma china construiría el nuevo estadio
RELACIONADO

El Campín cambia de planes: firma china construiría el nuevo estadio

Las imágenes del avance permiten observar cómo la obra empieza a tomar forma y a convertirse en un escenario renovado para la ciudad y para los eventos deportivos que se desarrollarán allí.

El proyecto ha generado especial interés entre figuras relacionadas con el fútbol barranquillero. Una de ellas fue Teófilo Gutiérrez, quien pudo conocer de cerca el resultado de los trabajos.

¿Qué dijo Teófilo Gutiérrez al ver el Súper Metro?

El delantero barranquillero reaccionó al conocer cómo está quedando el escenario y utilizó una particular comparación para describirlo.

“Estilo europeo”, dijo Teófilo Gutiérrez al referirse a la apariencia que tendrá el Súper Metro.

Convocados de Atlético Nacional vs. Millonarios: ¿juega James Rodríguez?
RELACIONADO

Convocados de Atlético Nacional vs. Millonarios: ¿juega James Rodríguez?

La frase rápidamente llamó la atención, especialmente por tratarse de un futbolista que ha desarrollado buena parte de su carrera en escenarios de Colombia, Argentina, México, España y otros países.

Más allá de la reacción del jugador, el avance del 89 % muestra que el proyecto se encuentra en una fase avanzada y cada vez está más cerca de su conclusión.

¿Cómo está quedando el Súper Metro de Barranquilla?

El escenario presenta una transformación visible respecto a su estado anterior. Los trabajos buscan darle una imagen renovada y adecuarlo para recibir nuevamente diferentes actividades deportivas y eventos.

Con el proyecto entrando en su etapa final, uno de los puntos de mayor interés será conocer la fecha definitiva de entrega y cuándo podrá ser utilizado nuevamente por los equipos y aficionados.

Gamero tomó decisión con Cuadrado previo al juego contra Nacional
RELACIONADO

Gamero tomó decisión con Cuadrado previo al juego contra Nacional

El avance también pone nuevamente al Súper Metro en el centro de la conversación deportiva de Barranquilla, una ciudad que ha tenido este escenario como uno de sus referentes para el fútbol.

Mientras las obras avanzan hacia el 100 %, las imágenes del proyecto permiten anticipar cómo será el nuevo rostro del escenario cuando esté completamente terminado.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estadio El Campín

El Campín cambia de planes: firma china construiría el nuevo estadio

Atlético Nacional

Chapecoense vuelve a Colombia tras 10 años de la tragedia: así será el reencuentro con Nacional

Liga BetPlay

Así quedará el partido entre Nacional y Millonarios según la IA: marcador sorprendió

Otras Noticias

Estados Unidos

Emiratos Árabes suspenden vuelos de aerolíneas iraníes por sanciones de Estados Unidos

Entre las restricciones se encuentra la prohibición de suministrar combustible y prestar determinados servicios operativos a aeronaves iraníes.

Ecopetrol

Joaquín Gutiérrez es el nuevo presidente de Ecopetrol: Junta Directiva lo eligió

La posesión de Gutiérrez está prevista para este viernes en la Quinta de San Pedro Alejandrino, en Santa Marta, ciudad de la que es oriundo.

Estudios RCN

Prime Video confirmó la cuarta y última temporada de Betty, La Fea para el 2027

Bogotá

Conductores tendrán nueva opción para salir de Bogotá los sábados por la Autopista Norte: así funcionará la medida

EPS

Adiós a la cuota moderadora: Gobierno De la Espriella otorga beneficio a estos pacientes