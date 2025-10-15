Altafulla reapareció en redes sociales con otra mujer tras su ruptura con Karina García, ¿Quién es?

La vida sentimental del cantante y ganador de 'La Casa de los Famosos Colombia', Andrés Altafulla, vuelve a estar en el centro de todas las miradas. Apenas días después de que su mediática separación de la influencer, Karina García se ha vuelto tendencia.

El artista barranquillero ha encendido la especulación al publicar un video junto a una mujer hasta ahora desconocida en su círculo público, lo que inevitablemente desató una ola de comparaciones con su expareja.

La noticia de la ruptura entre Altafulla y Karina García, una relación nacida y consolidada a la vista de millones en el reality del Canal RCN, fue confirmada por la propia creadora de contenido a finales de septiembre. En un comunicado que se hizo viral, García fue enfática al manifestar que la relación había llegado a su fin y que, incluso, mantenían "contacto cero" desde hacía aproximadamente dos semanas, poniendo un punto final a la historia de amor que sus seguidores habían apodado "Karifulla".

Video de Altafulla con otra mujer tras ruptura con Karina

El revuelo más reciente se originó con la aparición de un video en la popular plataforma TikTok, en el que Altafulla comparte escena con una joven. Aunque el clip muestra una interacción profesional o una simple tendencia de la red, el contexto de su reciente soltería ha sido suficiente para que la fanaticada y los medios de entretenimiento se lancen a buscar respuestas.

Por medio de la cuenta de TikTok de Alix Gamarra, influenciadora que suma más de 1,9 millones de seguidores, se puede ver a Altafulla en compañía de su colega, haciendo uno de los trends de la aplicación con la canción Shiny de Easy Kid.