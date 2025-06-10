CANAL RCN
Tendencias

Altafulla enfrenta las primeras consecuencias tras confirmar ruptura con Karina García

El ganador de La Casa de los Famosos Colombia atraviesa una caída en sus cifras de Instagram luego de confirmar su separación de la modelo Karina García.

FOTO: Canal RCN

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
05:27 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El cantante barranquillero Andrés Altafulla, reconocido por su participación en La Casa de los Famosos Colombia, enfrenta una reducción significativa en su número de seguidores en redes sociales.
La causa principal sería la ruptura con su pareja, Karina García, noticia que sorprendió a los fans de ambos y desató una ola de reacciones en redes.

Altafulla reveló que no apoyaba económicamente a Karina García: "Respondo con otras cosas"
RELACIONADO

Altafulla reveló que no apoyaba económicamente a Karina García: "Respondo con otras cosas"

La pareja, que había cautivado al público durante el reality del Canal RCN, mantenía una presencia constante en redes: viajes, cenas románticas y publicaciones conjuntas. Sin embargo, tras la confirmación del fin de la relación, varios usuarios comenzaron a dejar de seguir al artista, afectando su crecimiento digital.

Por qué Altafulla perdió seguidores tras la ruptura con Karina García

La modelo paisa reveló que llevaban más de dos semanas sin hablar y que su historia había terminado definitivamente.

A partir de esas declaraciones, los internautas retomaron antiguas críticas hacia Altafulla, especialmente después de que él admitiera que no aportaba económicamente a los gastos del hogar durante su convivencia.

Altafulla revela el último mensaje que le envió a Karina García: "Te deseo lo mejor"
RELACIONADO

Altafulla revela el último mensaje que le envió a Karina García: "Te deseo lo mejor"

“Ella siempre me trató como un invitado”, afirmó el cantante, desatando una fuerte controversia en redes.

Ese comentario generó cientos de reacciones negativas y marcó el inicio de la pérdida progresiva de seguidores, según los reportes más recientes. La situación se agravó cuando Karina fue vista compartiendo una cena de lujo con el creador de contenido Westcol, mientras Altafulla mantenía su estilo más sencillo, asociado a gestos como invitarla a comer tamal.

Para muchos usuarios, el contraste entre ambos estilos de vida influyó en la decisión de dejar de seguir al artista.

Contexto: Altafulla había uno de los participantes con mayor crecimiento en redes

Durante su paso por La Casa de los Famosos Colombia, Altafulla fue uno de los concursantes con mayor crecimiento digital.

El barranquillero ingresó en la semana 9 del reality con 418.634 seguidores y, al finalizar el programa, alcanzó 1.057.667 seguidores, un aumento del 153 %, superando a figuras como Mateo Carvajal (79 %), Emiro (56 %) y Camilo (50 %).

Altafulla
FOTO: Canal RCN
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Puerto Rico

Directivos no recomiendan la presencia de Anuel AA en el Coliseo de Puerto Rico tras reciente tiroteo

Conciertos

Feid rompe su segundo récord Guinnes en México por la “coffee party” más grande hasta ahora

Artistas

¿Juan Gabriel sigue vivo? El documento oficial y las declaraciones de su ahijado que reavivan la teoría

Otras Noticias

Personería de Bogotá

Troncales alimentadoras de la Av. Ciudad de Cali, Av. 68 y Av. Boyacá no estarían listas cuando terminen el metro

El personero de Bogotá lanzó la advertencia y explicó que los retrasos podrían generar riesgos operativos y financieros al sistema.

Selección Colombia

Leyenda del Liverpool elogia a Daniel Muñoz y lo corona como el mejor lateral de Inglaterra

El histórico jugador elogió el gran momento del colombiano en Crystal Palace, destacando su aporte goleador en la Premier League.

Ciberseguridad

Mucho ojo: advierten por aplicaciones que prestan dinero a colombianos, algunas tienen códigos maliciosos

Abuso sexual

Hombre que participó en las violaciones contra Gisèle Pelicot reveló cómo el esposo los convencía para abusarla

Alimentos

¿Cómo evitar ingerir los microplásticos presentes en la comida, según expertos?