Altafulla enfrenta las primeras consecuencias tras confirmar ruptura con Karina García

El cantante barranquillero Andrés Altafulla, reconocido por su participación en La Casa de los Famosos Colombia, enfrenta una reducción significativa en su número de seguidores en redes sociales.

La causa principal sería la ruptura con su pareja, Karina García, noticia que sorprendió a los fans de ambos y desató una ola de reacciones en redes.

La pareja, que había cautivado al público durante el reality del Canal RCN, mantenía una presencia constante en redes: viajes, cenas románticas y publicaciones conjuntas. Sin embargo, tras la confirmación del fin de la relación, varios usuarios comenzaron a dejar de seguir al artista, afectando su crecimiento digital.

Por qué Altafulla perdió seguidores tras la ruptura con Karina García

La modelo paisa reveló que llevaban más de dos semanas sin hablar y que su historia había terminado definitivamente.

A partir de esas declaraciones, los internautas retomaron antiguas críticas hacia Altafulla, especialmente después de que él admitiera que no aportaba económicamente a los gastos del hogar durante su convivencia.

“Ella siempre me trató como un invitado”, afirmó el cantante, desatando una fuerte controversia en redes.

Ese comentario generó cientos de reacciones negativas y marcó el inicio de la pérdida progresiva de seguidores, según los reportes más recientes. La situación se agravó cuando Karina fue vista compartiendo una cena de lujo con el creador de contenido Westcol, mientras Altafulla mantenía su estilo más sencillo, asociado a gestos como invitarla a comer tamal.

Para muchos usuarios, el contraste entre ambos estilos de vida influyó en la decisión de dejar de seguir al artista.

Contexto: Altafulla había uno de los participantes con mayor crecimiento en redes

Durante su paso por La Casa de los Famosos Colombia, Altafulla fue uno de los concursantes con mayor crecimiento digital.

El barranquillero ingresó en la semana 9 del reality con 418.634 seguidores y, al finalizar el programa, alcanzó 1.057.667 seguidores, un aumento del 153 %, superando a figuras como Mateo Carvajal (79 %), Emiro (56 %) y Camilo (50 %).