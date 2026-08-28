Crepes & Waffles abre su primera heladería en Madrid

"¡Llegamos al corazón de Madrid!", publicó la compañía colombiana en sus redes sociales para hacer oficial la apertura de su nueva heladería en pleno centro de la capital española.

Ubicada exactamente en el número 7 de la Gran Vía, la calle más importante de Madrid, la cadena abre su primera heladería en España. Aunque ya contaba con tres sucursales en ese país, será la primera que funcione exclusivamente como heladería, siendo este uno de sus principales fuertes en el mercado colombiano y que ahora esperan funcione de la misma manera en una de las ciudades más turísticas de Europa.

Actualmente, con más de 180 puntos de venta en Colombia y más de 30 fuera del país, Crepes & Waffles no solo es una cadena de restaurantes, sino una empresa comprometida con el país, poniendo como pilar fundamental de su funcionamiento a madres cabeza de hogar y ofreciendo a los consumidores precios razonables por una gran variedad de platos bajo los más altos estándares de calidad.

Crepes & Waffles en el mundo

Internacionalmente, la cadena se expandió en 1994 al abrir una sucursal en Quito, Ecuador, y ahora cuentan con 11 puntos de venta en el país vecino; al año siguiente abrió en Panamá, donde actualmente operan 4 puntos, y para 2001 logró insertarse en el mercado europeo, más precisamente en España, con 3 sucursales funcionando para 2026, sumando una más con la reciente apertura.

También tienen una gran presencia en México con 11 sucursales y en Chile existen 3 tiendas actualmente. Ahora, con la inauguración de la heladería en Madrid, se espera que inicie una gran expansión en más ciudades del país ibérico donde hay una gran cantidad de ciudadanos colombianos.

Ubicados en un punto estratégico de Madrid

Por la Gran Vía en Madrid, según datos oficiales del ayuntamiento de la ciudad, pueden llegar a transitar cerca de 141.000 personas por día, aunque en temporadas específicas pueden superar las 250.000, por lo que la elección de esta ubicación es clave para que las ganancias de los comercios sean altas en cualquier época del año.