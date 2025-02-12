CANAL RCN
Altafulla habría reaccionado al triunfo de Karina García en La Mansión de Luinny

El ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia generó preocupación ante sus seguidores, ¿qué le pasó?.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
07:03 a. m.
Karina García se consolidó como la ganadora de La Mansión de Luinny. La creadora de contenido obtuvo la mayor cantidad de votos y agradeció profundamente a todos sus seguidores y fanáticos por acompañarla durante todo el proceso.

¿Cuánto ganó Karina García en La Mansión de Luinny?

Además de convertirse en la primera campeona del reality, la modelo recibió un premio de 100 mil dólares, una suma que supera los 370 millones de pesos colombianos, consolidándose como una de las cifras más altas entregadas en el programa.

Por su parte, Yina Calderón ocupó el segundo lugar y no tardó en reaccionar de manera sorpresiva. A lo largo del reality, la influencer se destacó tanto por su participación como por las múltiples controversias que protagonizó, incluyendo discusiones, peleas y romances.

¿Cómo habría reaccionado Altafulla tras la victoria de Karina García?

Recordemos que Karina y Altafulla mantuvieron un romance durante su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. Después de salir del programa, continuaron su relación por algunos meses.

No obstante, tras varios rumores, finalmente se confirmó su ruptura, una noticia que tomó por sorpresa al público. Desde entonces, el cantante se ha dedicado a compartir momentos de su carrera en redes sociales, como presentaciones y detalles de sus proyectos musicales.

Recientemente, Altafulla publicó una historia en Instagram donde se dejó ver algo melancólico. Aunque no añadió ningún mensaje explicando la situación, la actitud del artista llamó la atención y generó preocupación entre sus seguidores.

“Bendiciones, Alta”; “Ahora que se vengue y vuelva a enamorar a Karina”; “¿Será por Karina?”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

