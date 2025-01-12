Así festejó Karina García su millonario premio de 100 mil dólares tras coronarse en La Mansión de Luinny

Karina García grabó un video utilizando un celular de la producción de La Mansión de Luinny, minutos después de convertirse en la ganadora de la primera edición del reality, y compartió un mensaje lleno de alegría para sus seguidores.

La creadora de contenido, reconocida también por su paso en La Casa de los Famosos, anunció entre risas que extendería la celebración en uno de los mejores bares de República Dominicana.

La reacción de Karina García tras su victoria en La Mansión de Luinny

Karina García, aún con la adrenalina de la final, aprovechó el momento para enviar un saludo a quienes la apoyaron durante las semanas de competencia.

En el video, se muestra radiante mientras sostiene el teléfono facilitado por la producción y expresó lo “increíble” que había sido la experiencia dentro de la mansión. Su tono festivo dejó ver la satisfacción por haber llegado al primer lugar y la emoción de recibir el millonario premio otorgado al ganador.

Feliz por haberse ganado 100 mil dólares, la antioqueña celebró su victoria luego de enfrentarse a diferentes pruebas, convivencia y dinámicas que exigieron estrategia, disciplina y respaldo del público.

La influencer destacó que el cariño de su audiencia fue determinante para alcanzar el resultado final, motivo por el cual no dudó en dedicarles sus primeras palabras frente a la cámara.

Karina García agradeció a sus fans tras ganar La Mansión de Luinny

Entre las frases espontáneas del video, Karina sorprendió al anunciar que no pensaba dejar pasar la noche sin festejar. Sin rodeos, aseguró que iría a celebrar en uno de los bares más reconocidos de República Dominicana, país donde se grabó el proyecto audiovisual.

RELACIONADO Karina García reveló su experiencia en OnlyFans en el reality La Mansión de Luinny

Su declaración desató reacciones rápidas de sus seguidores, quienes comentaron y compartieron el clip destacando la felicidad de la creadora de contenido.

Su triunfo cierra una etapa llena de competencias, momentos tensos e interacciones con otros participantes que mantuvieron al público enganchado.

Con este video, García dejó claro que la celebración apenas comienza, y que seguirá agradeciendo a quienes la acompañaron en este capítulo de su carrera digital.