Altafulla revela el último mensaje que le envió a Karina García: "Te deseo lo mejor"

Altafulla rompió el silencio y confesó su sorpresa al enterarse del comunicado de ruptura de Karina García.

Foto: Canal RCN

Noticias RCN

octubre 02 de 2025
08:33 p. m.
La inesperada ruptura entre Karina García y Altafulla tomó por sorpresa a sus seguidores. En medio de la noticia, el artista reveló cuál fue el último mensaje que le envió a la creadora de contenido.

"Qué terror": Melissa Gate reaccionó a la ruptura de Karina García y Altafulla

¿Cuál fue el último mensaje de Altafulla a Karina García?

El artista aseguró que su relación con Karina llegó a su fin en los mejores términos, destacando que siempre quiso brindarle lo mejor, tanto a ella como a sus proyectos personales.

El último mensaje que tengo es como el 17, 18 de septiembre, ayer lo leí de nuevo y yo creo que es el mensaje más bonito que yo he escrito, es un mensaje hermoso 'mi amor cómo estás mi reina bella, te deseo lo mejor, estoy para ti siempre, eres la mejor mujer, mamá, hija, qué vaina tan increíble estar contigo, firme con todo, comentó Altafulla.

El cantante resaltó que, al regresar a Colombia tras su gira por varios países, tenía la intención de volver a hablar con Karina. Sin embargo, aunque ella le respondió, posteriormente decidió eliminar el mensaje.

Altafulla rompe el silencio y responde a las críticas tras su ruptura con Karina García

Reacción de Altafulla tras el comunicado de Karina García

El ganador de La casa de los famosos Colombia expresó que le gustaría cerrar el ciclo de manera presencial, pues considera que tener ese tipo de conversaciones cara a cara es lo más 'maduro'.

Yo dije cuando llego a Colombia hablo porque a mí ese tema de los mensajes me parece una locura, a mí me gusta porque me considero suficientemente maduro que tengamos una conversación, obviamente ya veníamos mal y teníamos que darle una solución, pero yo digo llego a Colombia y nos vemos, destacó.

No obstante, el comunicado de Karina lo tomó por sorpresa, ya que no esperaba esa reacción de su parte.

Por ahora, la creadora de contenido no ha ofrecido declaraciones al respecto y se mantiene concentrada en sus proyectos personales, en especial en su próximo enfrentamiento de boxeo en Stream Fighters 4 contra Karely Ruiz.

