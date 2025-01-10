Altafulla rompe el silencio y responde a las críticas tras su ruptura con Karina García

La ruptura de Karina García y Altafulla ha dejado a todos los seguidores sorprendidos. En esta ocasión, Altafulla rompió el silencio y respondió a las críticas que ha recibido.

¿Cuáles son las críticas que ha recibido Altafulla?

El ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia ha recibido una ola de críticas tras su ruptura con Karina García. Recordemos que este romance comenzó durante el reality, y desde ese entonces, mostraron gran parte de su relación en redes sociales.

El artista ha sido señalado de ser una persona “aprovechada”, pues varias artistas aseguran que utilizó a García para impulsar su música y generar un boom mediático.

Por otro lado, algunos internautas comentan que nunca hubo amor hacia la influencer.

Altafulla respondió a las críticas tras su ruptura con Karina García

Durante una entrevista con el programa de Mix, habló sobre lo sucedido con Karina García y explicó por qué no suele responder a quienes lo critican. En primer lugar, destacó que tiene compromisos laborales y una agenda ocupada, lo que le impide dedicar tiempo a contestar esas críticas.

Tengo una carrera, un trabajo como para ponerme a contestar, yo tengo cosas que hacer. Yo sé lo que yo soy, yo sé la relación que tuve con Kari, fue muy bonita y yo de ella solo tengo que decir cosas buenas, afirmó.

De igual manera, le preguntaron si apoyará a Karina García en el evento de Stream Fighters . Aunque no confirmó su asistencia, aseguró que tenía muchas ganas de acompañarla, ya que estuvo presente durante su proceso de preparación.

Por ahora, Karina García no se ha pronunciado frente a las declaraciones de Altafulla. Lo cierto es que ambos continúan enfocados en sus proyectos personales y se espera que, con el tiempo, se revelen más detalles sobre su ruptura