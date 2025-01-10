"Qué terror": Melissa Gate reaccionó a la ruptura de Karina García y Altafulla

La ruptura entre Karina García y Altafulla ha sacudido al mundo del entretenimiento. No es para menos, ya que muchos seguidores estuvieron pendientes de cada detalle de su relación.

Críticas tras la ruptura entre Karina García y Altafulla

Recordemos que Karina García y Altafulla se conocieron en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, donde compartieron varios momentos que cautivaron al público. Tras el final del reality, ambos continuaron mostrando aspectos de su vida personal y profesional en redes sociales.

Sin embargo, después de que Karina confirmara la ruptura, se desató una ola de comentarios y opiniones sobre su relación. Incluso, algunos creadores de contenido han señalado a Altafulla de haber “utilizado” a Karina únicamente para impulsar su carrera musical.

Entre quienes opinaron se encuentra Yina Calderón, quien no dudó en afirmar que era evidente que Altafulla no quería realmente a Karina y que solo estuvo a su lado para ganar mayor reconocimiento.

RELACIONADO Altafulla rompe el silencio y responde a las críticas tras su ruptura con Karina García

¿Qué dijo Melissa Gate tras la ruptura entre Karina García y Altafulla?

Tras la noticia, Melissa Gata habría reaccionado a la ruptura de los creadores de contenido. A través de sus redes sociales, compartió un video donde habla sobre la controversia que había en redes por una ruptura sin mencionar nombres.

Qué miedo, qué terror, ¿vieron todo lo que está pasando últimamente?.. Por eso si te quieres divorciar del maldito infeliz con el que estás (...) te asesora y te hace los mejores divorcios, comentó Gate.

Tras estas declaraciones, varios internautas recordaron que Melissa siempre había criticado y puesto en duda la relación. Las reacciones no se hicieron esperar: mientras unos respaldan a Karina García en este difícil momento, otros destacan el enfoque de Altafulla en su carrera artística.

Hasta ahora, se desconocen las verdaderas razones de la ruptura, aunque se especula que los compromisos personales de ambos habrían influido en la separación.