CANAL RCN
Tendencias

"Qué terror": Melissa Gate reaccionó a la ruptura de Karina García y Altafulla

Melissa Gate no se quedó callada y habló sobre la polémica ruptura entre Karina García y Altafulla generando todo tipo de reacciones.

Melissa Gate, Karina García, Altafulla
Foto Canal RCN

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
07:59 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La ruptura entre Karina García y Altafulla ha sacudido al mundo del entretenimiento. No es para menos, ya que muchos seguidores estuvieron pendientes de cada detalle de su relación.

Karina García rifará un carro y una moto 0 km: cómo participar
RELACIONADO

Karina García rifará un carro y una moto 0 km: cómo participar

Críticas tras la ruptura entre Karina García y Altafulla

Recordemos que Karina García y Altafulla se conocieron en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, donde compartieron varios momentos que cautivaron al público. Tras el final del reality, ambos continuaron mostrando aspectos de su vida personal y profesional en redes sociales.

Sin embargo, después de que Karina confirmara la ruptura, se desató una ola de comentarios y opiniones sobre su relación. Incluso, algunos creadores de contenido han señalado a Altafulla de haber “utilizado” a Karina únicamente para impulsar su carrera musical.

Entre quienes opinaron se encuentra Yina Calderón, quien no dudó en afirmar que era evidente que Altafulla no quería realmente a Karina y que solo estuvo a su lado para ganar mayor reconocimiento.

Altafulla rompe el silencio y responde a las críticas tras su ruptura con Karina García
RELACIONADO

Altafulla rompe el silencio y responde a las críticas tras su ruptura con Karina García

¿Qué dijo Melissa Gate tras la ruptura entre Karina García y Altafulla?

Tras la noticia, Melissa Gata habría reaccionado a la ruptura de los creadores de contenido. A través de sus redes sociales, compartió un video donde habla sobre la controversia que había en redes por una ruptura sin mencionar nombres.

Qué miedo, qué terror, ¿vieron todo lo que está pasando últimamente?.. Por eso si te quieres divorciar del maldito infeliz con el que estás (...) te asesora y te hace los mejores divorcios, comentó Gate.

 

Tras estas declaraciones, varios internautas recordaron que Melissa siempre había criticado y puesto en duda la relación. Las reacciones no se hicieron esperar: mientras unos respaldan a Karina García en este difícil momento, otros destacan el enfoque de Altafulla en su carrera artística.

Hasta ahora, se desconocen las verdaderas razones de la ruptura, aunque se especula que los compromisos personales de ambos habrían influido en la separación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

WhatsApp

Cómo escanear documentos desde WhatsApp para enviar archivos PDF

Astrología

Mhoni Vidente revela impactante predicción que pondría en riesgo a América Latina

Masterchef Celebrity Colombia

Patricia y Michelle tienen fuertes diferencias en el más reciente reto de campo en MasterChef

Otras Noticias

Colpensiones

Nueva polémica por solicitud del Gobierno de trasladar millonaria suma a Colpensiones

Esta medida afectaría directamente los ahorros de trabajadores de alto riesgo, como bomberos y pilotos, entre otros.

James Rodríguez

Fecha de salida de James Rodríguez de León: prensa mexicana lo da por hecho

¿Cuándo se irá James Rodríguez de León? Prensa mexicana le puso fecha a la salida del crack colombiano.

Indonesia

Tragedia tras el colapso de escuela islámica en Indonesia: 59 personas siguen atrapadas

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy 1 de octubre: número ganador del último sorteo

EPS

Grupo Clínica Médicos confirmó continuidad en la atención a afiliados de la Nueva EPS en Cesar