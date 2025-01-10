Karina García tuvo que recibir atención médica tras terminar con Andrés Altafulla: este es su estado

Karina García, la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025, confirmó el pasado 29 de septiembre que terminó su relación con Andrés Altafulla.

La modelo no entró en detalles, pero sí comunicó que la ruptura fue hace aproximadamente 15 días y que está concentrada en sanar su corazón debido a que siente que se entregó al máximo.

Además, indicó que prefería ponerle fin al silencio de una vez debido a que sus seguidores le estaban preguntando constantemente por su situación sentimental y ella no quería sostener ninguna mentira.

"No me arrepiento de haber amado y de haber entregado tanto porque finalmente esa soy yo, una mujer apasionada que no sabe amar a medias. Para mí es todo o nada", escribió Karina García en su comunicado.

"Fue una etapa llena de retos, emociones y muchos aprendizajes y sé que todo hace parte de mi crecimiento personal. Me retiró con mi alma tranquila, sabiendo que lo di todo, que luché hasta el final y entregué lo mejor de mí", añadió.

Y, tras esa revelación, sus seguidores se alarmaron el pasado 30 de septiembre debido a que Karina García, mediante una historia de Instagram, mostró que un especialista de la salud le estaba colocando un catéter en su casa.

¿Qué fue lo que pasó con la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Karina García aclaró por qué tuvo que recibir atención médica en su casa tras la ruptura con Andrés Altafulla

Luego de que Karina García mostró que le estaban colocando un catéter, sus seguidores comenzaron a preguntarle con insistencia lo que había ocurrido y ella aclaró que no era nada para preocuparse.

"Sueroterapia para desintoxicar mi organismo y también recuperación muscular", escribió la exparticipante de La Casa de los Famosos junto a una foto de una aguja en una de sus venas.

Además, más adelante, mostró que le realizaron un masaje para encontrar relajación en medio del momento que se encuentra viviendo.

"Rematamos con masajito que me lleva al cielo. Por estos días ando bastante cargada y esto me ayuda full", indicó Karina García.

¿Qué dijo Andrés Altafulla sobre el fin de su relación con Karina García?

Luego del comunicado de Karina García, Andrés Altafulla estuvo en Mañana Express del Canal RCN e hizo hincapié en que quiere quedarse con lo bonito.

"Yo por más de que esté sucediendo esto, le digo a todos que nos quedemos con lo bonito que vivimos. Creo que ahondar en este tema no me compete y tanto Kari como todo el país sabe que yo lo amo y lo que siento", declaró Andrés Altafulla.

"Me hubiese encantado manejarlo de otra manera. Todo tiene solución, pero se dio así y hay que ponerlo los pantalones", concluyó.