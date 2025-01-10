Valentino Lázaro arremete contra Altafulla y revela detalles de la ruptura con Karina: “Deja de hacerte la víctima”

La relación entre la modelo Karina García y el cantante Andrés Altafulla, surgida en La Casa de los Famosos Colombia, llegó a su fin luego de semanas de especulación. La noticia fue confirmada el 29 de septiembre, cuando García publicó un comunicado en redes sociales explicando que llevaba 15 días separada y que estaba enfocada en sanar.

Altafulla reaccionó en entrevista con 'Mañana Express' del Canal RCN, donde aseguró que seguía amando a Karina y que la decisión lo había sorprendido. Sin embargo, sus declaraciones generaron polémica y dividieron opiniones entre los seguidores de la pareja.

Valentino Lázaro rompe el silencio

Uno de los amigos más cercanos de Karina, el influenciador Valentino Lázaro, cuestionó duramente al cantante. En sus historias de Instagram lo acusó de victimizarse y de no haber cuidado la relación:

“Altafulla, deja de hacerte la víctima. Yo te tengo leído desde hace rato”.

“Durante la relación fuiste un beneficiado constante”.

“Aquí no hay sorpresa, aquí hubo abandono”.

El santandereano señaló que Altafulla habría dejado de hablarle a Karina desde hace dos semanas y que ahora intentaba manipular la narrativa para quedar como el “pobre hombre sorprendido”.

Críticas a la actitud de Altafulla

Según Lázaro, el cantante utilizó su vínculo con Karina como plataforma para impulsar su carrera musical y para obtener visibilidad en entrevistas y tener impulso para ganar en 'la casa más famosa de Colombia'. Estas acusaciones refuerzan la percepción de que la relación no se manejó de manera sincera, sino estratégica.

El mensaje fue contundente: “Respeta. Piensa en lo que dices y mide el daño que puedes causar con tu juego de víctima”.