Altafulla no se guardó nada y reveló su situación actual con Karina García: video

El cantante dio detalles específicos de lo que sucede con la modelo.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

agosto 19 de 2025
10:42 a. m.
Desde el fin de la Casa de los Famosos, una de las parejas que tuvo más eco en redes sociales y demás, fue la de Andrés Altafulla (ganador) y Karina García.

Luego de varios meses, la pareja dejó de aparecer en sus redes y despertó cientos de rumores de una posible ruptura.

Miles de usuarios indicaron que el término de esta relación era una realidad por no verlos juntos en sus historias de Instagram o en los 'reels' que publicaban.

Altafulla reveló su situación actual con Karina

En varias ocasiones, los usuarios preguntaron a cada uno de los famosos sobre su situación actual con su pareja, sin embargo, ninguno de los dos había dado detalles.

Fue hasta este lunes 18 de agosto, que el cantante de género urbano decidió hablar y revelar sobre lo que pasa actualmente con Karina.

Tras cantar ante miles de personas en el Metropolitano de Barranquilla, Altafulla concedió una entrevista a los medios de comunicación, quienes no desaprovecharon la oportunidad para consultarle sobre su relación actual.

"¿Terminaste con Karina?", fue la pregunta que le hicieron. Ante esto, Altafulla se sorprendió y contestó que no, que "estaban mejor que nunca".

"Estamos muy bien, que dejen el show", agregó sobre los comentarios que se escuchan en redes sociales.

Karina también se pronunció

Andrés Altafulla compartió un post de Instagram dejando claro que había podido cumplir un sueño.

"Barranquilla, no me las creo, gracias por tanto. Los amo, Junior tu papá", escribió Andrés Altafulla en Instagram junto a un video cantando en el 'Metro'.

 

De esa manera, Karina García decidió comentar que estaba muy orgullosa de su novio y le puso fin a todos los rumores en los que se habló de una presunta ruptura.

"Orgullosa del amor mío", fue el mensaje exacto que Karina García escribió en el post de Andrés Altafulla

