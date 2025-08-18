CANAL RCN
Yina Calderón confesó detalles sobre rumores de ruptura entre Karina y Altafulla

Yina Calderón reveló nuevos detalles sobre los rumores que indican que Altafulla y Karina García terminaron su relación.

Karina
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

agosto 18 de 2025
11:33 a. m.
En medio de la ola de comentarios que circula en redes sociales sobre una posible ruptura entre Altafulla y Karina García, la influencer Yina Calderón decidió pronunciarse. La creadora de contenido aprovechó un en vivo con sus seguidores para abordar directamente el tema y aportar un dato que contradice por completo la versión de quienes aseguran que la pareja, surgida en La Casa de los Famosos 2025, habría terminado su relación.

Desde hace varios días, usuarios de distintas plataformas han señalado que la aparente distancia entre los dos influencers sería una prueba de que ya no están juntos. Sin embargo, Calderón afirmó que tuvo acceso a información directa que niega estos rumores.

Altafulla respondió sin pelos en la lengua: ¿se casará con Karina García?


Altafulla respondió sin pelos en la lengua: ¿se casará con Karina García?

“Un mesero me contó lo que vio”

Según relató Yina Calderón, recientemente almorzó en un restaurante de Medellín y allí el propio mesero le reveló que horas antes Altafulla y Karina García habían desayunado en el mismo lugar junto a sus hijos. La influencer citó textualmente lo que ocurrió:

"Me pidió una foto y me dijo: ay, ahorita en la mañana pasó por acá Karina con Altafulla y los niños. Yo le dije: ¿segura? Y dijo: sí, esta mañana desayunaron acá y se fueron para Guatapé. O sea, que la Karina no ha terminado con Altafulla, es mentira los rumores, así dijo el mesero y para qué él va a inventar”, contó Calderón durante la transmisión.

Rumores sin fundamento

Con estas declaraciones, Calderón busca frenar la especulación que ha crecido en torno a la pareja.

Hijo de Karina García aumentó rumores sobre el fin de la relación con Andrés Altafulla: esto dijo


Hijo de Karina García aumentó rumores sobre el fin de la relación con Andrés Altafulla: esto dijo

El comentario de Yina ha dado de qué hablar entre los seguidores de ambos influencers, quienes ahora se debaten entre creer en la versión de la creadora de contenido o seguir alimentando los rumores sobre una posible separación.

