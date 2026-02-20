Habrá un fuerte castigo en La Casa de los Famosos Colombia 2026: el 'jefe' ya advirtió

Este 20 de febrero de 2026, como habitualmente ocurre los viernes, los participantes de las dos habitaciones de La Casa de los Famosos Colombia 2026 se enfrentaron en un reto propuesto por el 'jefe'.

La dinámica consistió en que de a dos participantes tenían que lanzar a otro que estaba colgado de un arnés para que pudiera recolectar cuatro almohadas de jabones.

Por lo tanto, el equipo que finalizara el reto en el menor tiempo posible obtenía el beneficio, mientras que el otro tenía que asumir el temido castigo.

¿Cuál fue la habitación que perdió en esta oportunidad? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

El equipo 'Calma' será castigado en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Después de que ambos equipos terminaron el reto, el 'jefe' pidió silencio para analizar los tiempos e informó que, con una diferencia de 12 segundos, 'Tormenta' obtuvo la victoria.

En medio de esa coyuntura, se les informó a los participantes de esa habitación que gozarían del beneficio en la gala de este 20 de febrero de 2026.

Mientras tanto, los famosos que están en 'Calma' recibieron la siguiente advertencia:

"Equipo calma, ustedes me han decepcionado y esta noche conocerán el castigo", fueron las palabras exactas del 'jefe'.

Estos son los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 que serán castigados

Los habitantes que conviven en la habitación 'Calma' y enfrentarán el castigo de este 20 de febrero son

Beba.

Tebi.

Juanse Laverde.

Juanda Caribe.

Nicolás Arrieta.

Valentino Lázaro.

Mariana Zapata.

Lady Noriega.

¿Dónde ver La Casa de los Famosos Colombia 2026?

La Casa de los Famosos Colombia 2026 puede verse en la pantalla principal del Canal RCN, todos los días, después de la emisión de Noticias de las 7:00 p.m.

Sin embargo, los televidentes también pueden conectarse con la transmisión que se emite en la App del Canal RCN durante las 24 horas.