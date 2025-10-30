Reconocida actriz colombiana sorprendió a todos tras confirmar su embarazo

En las últimas horas, los seguidores de una reconocida actriz colombiana se alegraron luego de que ella, mediante un emotivo video que subió en Youtube, reveló que será mamá por primera vez.

Ana María Estupiñán, que interpretó a Michelle Durango en la novela 'Rigo' del Canal RCN, escribió en Instagram que esperó durante varios meses para que llegara el momento en el que pudiera informar el especial momento que está viviendo.

Además, aseguró que ha interpretado un montón de papeles a lo largo de su carrera, pero que, sin duda, el de mamá es el que más estaba anhelando.

Así fue como Ana María Estupiñán, la reconocida actriz colombiana, confirmó su embarazo

Después de que Ana María Estupiñán se enteró de su embarazo, decidió grabar los momentos en los que se hizo la prueba y le dio la noticia a su pareja y su entorno más cercano.

Asimismo, recopiló cada una de las reacciones y decidió juntarlas en un video de Youtube que dura exactamente tres minutos y once segundos.

"He sido cantante, doctora, revolucionaria, cocinera, heroína, campesina, empresaria, bueno, han sido muchos los personajes que he tenido en mi vida, pero este que viene, para mí es el más importante porque será el que por fin podré compartir con Matti", comenzó diciendo Ana María Estupiñán en el video.

"Hace unas semanas nuestra vida era como siempre: café por la mañana, por la tarde, trabajo, audiciones y sueños compartidos. Pero, de repente, la noticia que nos dejó con el corazón latiendo a mil: ¡vamos a ser papás!", agregaron también Ana María Estupiñán y Matti Bylin, su pareja, en la grabación.

Este emotivo video se puede encontrar en el Instagram oficial de Ana María Estupiñán, que es @anamestupinan.

Así han reaccionado los seguidores de Ana María Estupiñán luego de que la reconocida actriz colombiana reveló que está embarazada

Los seguidores y colegas de Ana María Estupiñán quedaron llenos de felicidad tras la noticia y lo expresaron de inmediato en las redes sociales.

"Te mando un fuerte abrazo", "vas a ser mamá, el papel más importante de tu vida, y lo harás genial", "llenaste nuestro corazón de felicidad con esta noticia", "felicidades", "será increíble" y "me emociono muchísimo por ti", han sido algunos de los mensajes escritos.