CANAL RCN
Tendencias

Reconocida actriz colombiana sorprendió a todos tras confirmar su embarazo

La reconocida actriz, con un emotivo mensaje y video, reveló uno de sus sueños más anhelados. Estos son los detalles.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
11:55 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En las últimas horas, los seguidores de una reconocida actriz colombiana se alegraron luego de que ella, mediante un emotivo video que subió en Youtube, reveló que será mamá por primera vez.

Ana María Estupiñán, que interpretó a Michelle Durango en la novela 'Rigo' del Canal RCN, escribió en Instagram que esperó durante varios meses para que llegara el momento en el que pudiera informar el especial momento que está viviendo.

¡Conmoción! Recordada actriz de ‘Rebelde’ anunció su embarazo
RELACIONADO

¡Conmoción! Recordada actriz de ‘Rebelde’ anunció su embarazo

Además, aseguró que ha interpretado un montón de papeles a lo largo de su carrera, pero que, sin duda, el de mamá es el que más estaba anhelando.

Así fue como Ana María Estupiñán, la reconocida actriz colombiana, confirmó su embarazo

Después de que Ana María Estupiñán se enteró de su embarazo, decidió grabar los momentos en los que se hizo la prueba y le dio la noticia a su pareja y su entorno más cercano.

Asimismo, recopiló cada una de las reacciones y decidió juntarlas en un video de Youtube que dura exactamente tres minutos y once segundos.

"He sido cantante, doctora, revolucionaria, cocinera, heroína, campesina, empresaria, bueno, han sido muchos los personajes que he tenido en mi vida, pero este que viene, para mí es el más importante porque será el que por fin podré compartir con Matti", comenzó diciendo Ana María Estupiñán en el video.

"Hace unas semanas nuestra vida era como siempre: café por la mañana, por la tarde, trabajo, audiciones y sueños compartidos. Pero, de repente, la noticia que nos dejó con el corazón latiendo a mil: ¡vamos a ser papás!", agregaron también Ana María Estupiñán y Matti Bylin, su pareja, en la grabación.

Este emotivo video se puede encontrar en el Instagram oficial de Ana María Estupiñán, que es @anamestupinan.

Así han reaccionado los seguidores de Ana María Estupiñán luego de que la reconocida actriz colombiana reveló que está embarazada

Los seguidores y colegas de Ana María Estupiñán quedaron llenos de felicidad tras la noticia y lo expresaron de inmediato en las redes sociales.

Preocupación: reconocida actriz reveló que su cáncer hizo metástasis
RELACIONADO

Preocupación: reconocida actriz reveló que su cáncer hizo metástasis

"Te mando un fuerte abrazo", "vas a ser mamá, el papel más importante de tu vida, y lo harás genial", "llenaste nuestro corazón de felicidad con esta noticia", "felicidades", "será increíble" y "me emociono muchísimo por ti", han sido algunos de los mensajes escritos.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yina Calderón

Imponen seria regla a Karina García y Yina Calderón en 'La Mansión de Luinny': podrían dejar el reality

Aida Victoria Merlano

Aida Victoria mostró el rostro de su hijo con Juan David Tejada por primera vez: ¿a quién se parece?

Yina Calderón

Yina Calderón tuvo intensa pelea en el reality internacional en el que está y la producción tuvo que pronunciarse

Otras Noticias

Huracanes

A su paso por el Caribe, huracán Melissa deja daños millonarios y 32 fallecidos

Melissa fue catalogado como el “peor huracán atlántico del siglo”. Autoridades siguen contando víctimas en países como Jamaica, Cuba, República Dominicana y Haití.

Emprendimiento

EFY y Sivo se alían para impulsar pagos internacionales en tiempo real

La fintech latinoamericana EFY anunció una alianza estratégica con Sivo, la plataforma global respaldada por Y Combinator, para acceder a hasta $100 millones de dólares mensuales en capital a través de Sivo Advance.

Escuela General Santander

Capturan a otro participante del atentado contra la Escuela General Santander: ¿Qué rol tuvo?

Independiente Medellín

Figura del Medellín denunció robo a las afueras del Atanasio Girardot

Alimentos

Dulces en Halloween: expertos explican las cantidades recomendables y cómo evitar riesgos