¡Sorpresa! Reconocida actriz revela el género de su bebé y sorprende a fans

La reconocida actriz, Ana María Estupiñan, compartió detalles sobre su nuevo embarazado.

Ana María Estupiñan reveló el género de su bebé

Reconocida por interpretar múltiples papeles en la televisión colombiana, la actriz compartió recientemente la emocionante noticia de que espera su primer hijo.

La paisa reveló que e stá esperando un varón, a quien ha decidido llamar Emmanuel, luego de que su esposo leyera una promesa que los inspiró en la elección del nombre. Además, la actriz contó que recibió una notificación de una iglesia que sigue, con el mismo versículo que sugería el nombre Emmanuel, lo que ella interpretó como una señal especial.

"Nosotros siempre hemos querido llamar que si es un niña Lucía y si es un niño Emmanuel, siempre ha sido un anhelo en nuestro corazón", comentó la actriz en la entrevista 'Sinceramente Cris'

Claramente, la reacción de todo sus seguidores no se hizo esperar y muchos felicitaron a la pareja con la llegada del nuevo miembro familiar.

¿Qué siginifica el nombre Emmanuel?

Se dice que el nombre Emmanuel es de origen hebreo y significa “Dios con nosotros”. Aparece en la Biblia y se asocia tradicionalmente con Jesús, simbolizando la llegada de la divinidad al mundo humano.

De hecho, este nombre tiene una carga profunda y religiosa, ya que representa la presencia divina, la cercanía y la protección.

Para muchas familias, elegir este nombre no solo refleja la fe, sino también el deseo de que el niño crezca bajo la guía y bendición de Dios, transmitiendo valores de esperanza, amor y espiritualidad.

Además, Emmanuel es considerado un nombre lleno de fuerza y significado, que inspira tanto respeto como cariño, y que conecta a quienes lo llevan con una tradición milenaria de fe y simbolismo religioso.