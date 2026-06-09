Reconocida presentadora colombiana reveló que tuvo cáncer: ¿cuál es su estado actual?

En las últimas horas, una de las presentadoras más reconocidas de Colombia habló por primera vez de un inesperado cáncer que tuvo que enfrentar.

Se trata de Andrea Serna, que trabajó con Noticias RCN entre 1999 y 2005, fue presentadora de programas como Factor X y Protagonistas de Nuestra Tele, y también se ha destacado como locutora y modelo.

En un video publicado en sus redes sociales, la reconocida presentadora recordó cómo se enteró del diagnóstico y cuál fue el proceso médico que tuvo que seguir.

Además, también se pronunció acerca de su estado de salud actual. ¿Qué fue exactamente lo que dijo?

¿Cuál fue el cáncer que le detectaron a Andrea Serna?

En una grabación en la que Andrea Serna decidió abrir su corazón, indicó que asistió al médico por un dolor en el cuello y que le detectaron unos nódulos en la tiroides.

"Nunca había hablado de esto por aquí, pero tuve cáncer de tiroides. Sí, justamente por eso es que no tengo tiroides. Por años evité utilizar la palabra cáncer y siempre he preferido el término 'neoplasia papilar de tiroides' que, básicamente, es lo mismo. Lo he hecho no tanto por ocultar la realidad, sino porque siento que energéticamente he sentido que le resto poder", comenzó expresando Andrea Serna.

"Me operaron y me quitaron la tiroides hace unos 10 años, aproximadamente, pero me enteré de esta situación hace como 13 años y antes de quedar embarazada de mi hija. Yo sufría mucho por esa época de dolores en el cuello y un día me levanté bloqueada, mirando para el piso, y me fui para urgencias. Me atendió el ortopedista, me mandó una resonancia, me la hicieron y me llamó y me dijo: 'Andrea, lo que tú tienes es un tema por la forma de tu columna, pero ojo, porque acabo de ver, de casualidad, que tienes unos nódulos en la tiroides y deberías consultar'", añadió la presentadora.

¿En qué momento se confirmó el diagnóstico de cáncer de Andrea Serna?

Tras la advertencia del ortopedista, Andrea Serna consultó a su especialista de cabeza y cuello, se sometió a un monitoreo periódico y, un tiempo después, tuvieron que realizarle dos biopsias.

"Al enterarme de la presencia de los nódulos, me voy para donde el doctor José Antonio Hakim, que revisa todo y me dice que por las características de esos nódulos no los íbamos a tocar, pero sí teníamos que hacer periódicamente unas ecografías de cuello. Entre tanto, en medio de todos los chequeos, quedo embarazada, salgo corriendo a donde el doctor, le cuento todo lo que estaba sucediendo y él me dice: 'tranquila que por las características de tus nódulos podemos esperar'", enfatizó Andrea Serna.

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"Nace mi hija, retomo mis chequeos, hasta que un día el doctor me dijo que había algo que no le cuadraba en una ecografía. Ahí fuimos más profundo, me realicé una biopsia y la primera no fue concluyente, sino que decía 'sospecha de neoplasia papilar. Entonces el especialista decide que por una sospecha no íbamos a sacar la tiroides, sino que a esperar. Al tiempo, me hacen una segunda biopsia y en esa ya se confirma. Yo soy tranquila, pero cuando abro el examen, dije: 'Dios, Dios, Dios, esto está pasando" y llamé a mi esposo", contó también la presentadora.

Sin embargo, Andrea Serna aclaró que durante su proceso le ayudó que el doctor la fue preparando y le hizo saber que el cáncer de tiroides tiene muy buen pronóstico.

Asimismo, reveló que no había otros órganos comprometidos, que la cirugía fue suficiente para remover las células malignas y que actualmente se encuentra bien y es juiciosa con el medicamento y los chequeos con su endocrinóloga.