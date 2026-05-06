CANAL RCN
Colombia

Iván René Valenciano reveló que padece cáncer: así lo contó

La leyenda del Junior de Barranquilla, Iván René Valenciano, reveló la dura noticia de su padecimiento de cáncer.

Valenciano
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 05 de 2026
10:58 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El fútbol colombiano recibió en las últimas horas una noticia que generó conmoción entre aficionados, excompañeros y seguidores de una de las grandes leyendas del balompié nacional. Iván René Valenciano, histórico goleador de Junior de Barranquilla y referente de la selección Colombia, reveló que atraviesa una compleja situación de salud tras ser diagnosticado con una enfermedad relacionada con la sangre.

La confesión se produjo durante una entrevista concedida al pódcast ‘El mundo de Aco’, dirigido por Aco Pérez. Allí, el exdelantero habló con sinceridad sobre el difícil momento personal que enfrenta y anunció que en los próximos días iniciará un exigente tratamiento médico en Estados Unidos, país donde reside actualmente.

¡Nuestra selección ya está en San Diego y fue recibida por decenas de hinchas!
RELACIONADO

¡Nuestra selección ya está en San Diego y fue recibida por decenas de hinchas!

Visiblemente emocionado y en varios momentos con la voz entrecortada, Valenciano explicó que está luchando contra un cáncer y que afrontará esta nueva etapa con la misma determinación que lo caracterizó durante su carrera deportiva. Sus palabras rápidamente generaron una ola de mensajes de apoyo por parte de aficionados y figuras del fútbol colombiano.

“Luchando contra un cáncer”, expresó el exjugador al referirse a su situación actual. Sin embargo, lejos de mostrarse derrotado, dejó claro que encara este proceso como una oportunidad para seguir peleando por la vida y superar un nuevo desafío.

¿Qué enfermedad padece Iván René Valenciano?

Durante la conversación, Valenciano explicó que fue diagnosticado con trombocitosis esencial, una enfermedad relacionada con la producción excesiva de plaquetas en la sangre y que requiere seguimiento médico permanente.

🔴Colombia vs. Uruguay, Liga de Naciones Femenina: hora y canal para ver EN VIVO
RELACIONADO

🔴Colombia vs. Uruguay, Liga de Naciones Femenina: hora y canal para ver EN VIVO

El exfutbolista señaló que en los próximos días iniciará un tratamiento que él mismo calificó como severo, razón por la cual reducirá notablemente sus apariciones públicas. Según manifestó, será un proceso exigente que demandará toda su atención y energía.

“En los próximos días voy a desaparecer de la parte pública porque voy a entrar en tratamiento severo”, comentó durante la entrevista, generando preocupación entre quienes han seguido su trayectoria dentro y fuera de las canchas.

Un ídolo que marcó una época en el fútbol colombiano

La noticia ha tenido un fuerte impacto debido a la importancia de Valenciano en la historia del fútbol nacional. El barranquillero es recordado como uno de los máximos goleadores que ha tenido el país y como una de las figuras más representativas de Junior de Barranquilla.

Durante su carrera construyó una relación especial con la afición rojiblanca gracias a sus goles, títulos y actuaciones memorables. Además, defendió los colores de la selección Colombia en diferentes competencias internacionales, consolidando una trayectoria que lo convirtió en referente para varias generaciones de futbolistas.

"No me siento muy bien": Iván René Valenciano publicó una foto desde una clínica para saludar al Junior
RELACIONADO

"No me siento muy bien": Iván René Valenciano publicó una foto desde una clínica para saludar al Junior

Actualmente, Valenciano desarrolla actividades vinculadas al fútbol en Miami, ciudad donde vive y donde también recibirá la atención médica correspondiente. A pesar de reconocer la complejidad de la situación, dejó un mensaje cargado de fe y fortaleza al asegurar que afrontará esta batalla con determinación.

Las muestras de solidaridad no se han hecho esperar. Exjugadores, entrenadores, periodistas y aficionados han expresado sus deseos de pronta recuperación para una de las figuras más queridas del fútbol colombiano, quien ahora enfrenta uno de los desafíos más importantes de su vida lejos de los terrenos de juego.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Policía Nacional

Autoridades interceptan arsenal de guerra que iba a rumbo a Bogotá: alias La Mona también fue capturada

Abelardo de la Espriella

Queja disciplinaria contra juez que le prohibió a De la Espriella usar la camiseta de la Selección Colombia

Accidente de tránsito

Conductor ebrio arrolló a un ciclista de 63 años en Pereira: prueba de alcoholemia confirmó grado tres

Otras Noticias

Comercio

Ciudadanos tendrán semana cívica en esta zona del país: conozca la razón

Conozca en qué parte del país se aplicará esta semana.

Junior de Barranquilla

Figura del Junior fue sancionada antes de la final de vuelta vs. Atlético Nacional: ¿qué pasó?

La Dimayor ya aclaró si podrá o no jugar el partido definitivo del campeonato.

Artistas

Dolor en la música: murió una de las figuras más importantes y reconocidas del rock en español

Artistas

Aida Victoria Merlano no se guardó nada y habló de la segunda vuelta presidencial: ¿reveló su voto?

Cuidado personal

¿Cómo conservar la energía durante el día?: expertos recomiendan opciones naturales