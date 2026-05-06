Iván René Valenciano reveló que padece cáncer: así lo contó

El fútbol colombiano recibió en las últimas horas una noticia que generó conmoción entre aficionados, excompañeros y seguidores de una de las grandes leyendas del balompié nacional. Iván René Valenciano, histórico goleador de Junior de Barranquilla y referente de la selección Colombia, reveló que atraviesa una compleja situación de salud tras ser diagnosticado con una enfermedad relacionada con la sangre.

La confesión se produjo durante una entrevista concedida al pódcast ‘El mundo de Aco’, dirigido por Aco Pérez. Allí, el exdelantero habló con sinceridad sobre el difícil momento personal que enfrenta y anunció que en los próximos días iniciará un exigente tratamiento médico en Estados Unidos, país donde reside actualmente.

Visiblemente emocionado y en varios momentos con la voz entrecortada, Valenciano explicó que está luchando contra un cáncer y que afrontará esta nueva etapa con la misma determinación que lo caracterizó durante su carrera deportiva. Sus palabras rápidamente generaron una ola de mensajes de apoyo por parte de aficionados y figuras del fútbol colombiano.

“Luchando contra un cáncer”, expresó el exjugador al referirse a su situación actual. Sin embargo, lejos de mostrarse derrotado, dejó claro que encara este proceso como una oportunidad para seguir peleando por la vida y superar un nuevo desafío.

¿Qué enfermedad padece Iván René Valenciano?

Durante la conversación, Valenciano explicó que fue diagnosticado con trombocitosis esencial, una enfermedad relacionada con la producción excesiva de plaquetas en la sangre y que requiere seguimiento médico permanente.

El exfutbolista señaló que en los próximos días iniciará un tratamiento que él mismo calificó como severo, razón por la cual reducirá notablemente sus apariciones públicas. Según manifestó, será un proceso exigente que demandará toda su atención y energía.

“En los próximos días voy a desaparecer de la parte pública porque voy a entrar en tratamiento severo”, comentó durante la entrevista, generando preocupación entre quienes han seguido su trayectoria dentro y fuera de las canchas.

Un ídolo que marcó una época en el fútbol colombiano

La noticia ha tenido un fuerte impacto debido a la importancia de Valenciano en la historia del fútbol nacional. El barranquillero es recordado como uno de los máximos goleadores que ha tenido el país y como una de las figuras más representativas de Junior de Barranquilla.

Durante su carrera construyó una relación especial con la afición rojiblanca gracias a sus goles, títulos y actuaciones memorables. Además, defendió los colores de la selección Colombia en diferentes competencias internacionales, consolidando una trayectoria que lo convirtió en referente para varias generaciones de futbolistas.

Actualmente, Valenciano desarrolla actividades vinculadas al fútbol en Miami, ciudad donde vive y donde también recibirá la atención médica correspondiente. A pesar de reconocer la complejidad de la situación, dejó un mensaje cargado de fe y fortaleza al asegurar que afrontará esta batalla con determinación.

Las muestras de solidaridad no se han hecho esperar. Exjugadores, entrenadores, periodistas y aficionados han expresado sus deseos de pronta recuperación para una de las figuras más queridas del fútbol colombiano, quien ahora enfrenta uno de los desafíos más importantes de su vida lejos de los terrenos de juego.