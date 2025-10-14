Andrea Valdiri advierte posible demanda contra Yina Calderón tras Stream Fighters

La empresaria e influencer Andrea Valdiri encendió las redes sociales tras advertir que podría demandar a Yina Calderón si las agresiones verbales continúan luego del esperado evento de boxeo donde se enfrentarán el 18 de octubre.

La declaración se produjo durante una transmisión en vivo realizada a través de Kick, en la que Valdiri compartió detalles de su preparación física y respondió preguntas de sus seguidores.

Acompañada por su entrenador Jacobo Crismatt, su madre y su pareja Juan Daniel Sepúlveda, la creadora de contenido habló desde Bogotá, donde ajusta los últimos detalles antes del enfrentamiento.

“Si sigue arremetiendo, la demandaré”, afirmó Valdiri

En el en vivo, un usuario preguntó qué haría si Yina Calderón continuaba lanzando ataques después del combate. Sin titubear, Valdiri respondió con firmeza:

No más, hay momentos en los que uno dice ya párele… búscate otras cosas productivas qué hacer por tu vida. Uno mismo es el que se encarga de dejar la huella en el mundo, y tú verás de qué manera lo dejas, si de forma positiva o negativa. No estás haciendo nada positivo, mi reina.

Con estas palabras, la barranquillera dejó abierta la posibilidad de interponer una demanda, dejando claro que no tolerará más provocaciones.

La preparación de Andrea Valdiri rumbo a Stream Fighters 4

Valdiri confirmó que continúa entrenando intensamente bajo la guía de su equipo profesional. Según explicó, el evento —organizado por Westcol— contará también con la participación de La Jesuu, quien ya confirmó su presencia en el ring acompañándola.

RELACIONADO Andrea Valdiri reveló contundente mensaje a Yina Calderón previo a su lucha

La creadora de contenido adelantó que realizará otra transmisión en vivo junto al organizador antes del combate, para ofrecer nuevos detalles sobre el evento y responder a sus seguidores.