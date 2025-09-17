Andrea Valdiri reveló contundente mensaje a Yina Calderón previo a su lucha

Para nadie es un secreto que hay una gran expectativa entre la pelea de boxeo entre Yina Calderón y Andrea Valdiri. A través de sus redes sociales, ambas creadoras de contenido han mostrado los detalles sobre su preparación.

¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre Yina Calderón?

Recordemos que la pelea se realizará el próximo 18 de octubre en las instalaciones del Medplus. Este evento, organizado por el streamer Westcol, contará con toda la seguridad necesaria para que los asistentes puedan disfrutar y contemplar el show.

Por su parte, Valdiri se encuentra preparándose para luchar contra Calderón y recientemente, reveló las razones necesarias por las que ya quiere estar el ring.

Quiero que sienta que es una trompa mía, expresó Valdiri a través de sus redes sociales.

¿Andrea Valdiri peleará con Yina Calderón?

Hace poco, Valdiri tuvo un accidente, lo que preocupó a varios de sus seguidores. El hecho ocurrió cuando se estaba trasteando y uno de los trabajadores, sin culpa, golpeó un letrero, el cual cayó en su mano.

Tras ese suceso, la creadora de contenido reveló que lo primero que pensó fue en la pelea y acudió a una valoración médica para aliviar el dolor y la hinchazón.

Por su parte, Yina Calderón ha venido preparándose de manera constante para la pelea, algo que ha compartido con sus seguidores en redes sociales, mostrando sus avances y el proceso de entrenamiento tanto físico como mental. Mientras tanto, la expectativa por el combate entre ambas continúa creciendo.

Por otro lado, Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, también se prepara para su lucha de boxeo contra Karely Ruiz, influencer mexicana.