“Tengo una responsabilidad con Colombia”: Andrea Valdiri sobre su enfrentamiento con Yina Calderón

Las redes sociales han viralizado un gran número de contenidos en los que se ha debatido sobre el desempeño que tendrán Andrea Valdiri y Yina Calderón en su próximo enfrentamiento en ‘Stream Fighters’, el famoso formato creado por el empresario Westcol.

Por esto, ambas mujeres se han tomado el amplio mundo del internet para compartir detalles de sus entrenamientos, su opinión sobre la competencia y las aspiraciones que cada una posee al mantener una rivalidad que trasciende del ring de boxeo.

Andrea Valdiri habla sobre Yina Calderón

Los fanáticos de la barranquillera han manifestado su emoción por la aproximación de la fecha en la que la mujer se enfrentará con la exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

Sin embargo, algunos grupos de fanáticos se han encargado de viralizar diferentes videos en los que se observa a Calderón realizando críticas en contra de otros famosos de la farándula nacional. De esta manera, miles de internautas han manifestado que Valdiri posee una responsabilidad con aquellas personas que han sido “juzgadas por Yina”.

Ante la amplia polémica que se ha tomado diferentes redes como TikTok, Facebook e Instagram, la mujer se tomó las historias de sus redes para compartir un contundente mensaje sobre la amplia discusión.

“Yo sinceramente no sé si levantarme feliz o preocupada por la gran responsabilidad que tengo por Colombia. Entró octubre y Yina no le ha pegado ni a una… esto es como un partido de la Selección Colombia, pero no se preocupen”, exclamó la mujer.

También manifestó que iba a cumplir su objetivo en honor a los “52 millones de colombianos”, pues, según la mujer, es una gran cantidad de personas las que quieren que su contrincante obtenga la derrota del enfrentamiento.

Yina Calderón reacciona a fanático que la insultó

Por otro lado, la creadora de contenido protagonizó una viral escena, en las horas más recientes, al recibir una inesperada llamada durante su nuevo formato de podcast en vivo.

En medio de su conversación, un hombre, quien sostuvo una conversación con la mujer por videollamada, decidió hacer una serie de insultos en contra de Calderón mientras ella sostenía el teléfono.

Ante las palabras del sujeto, la mujer decidió colgar la llamada de inmediato por lo que, minutos después, decidió reír sobre el suceso.