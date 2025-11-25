"Como bien saben": pareja de Andrea Valdiri sorprendió con nuevas declaraciones en medio de los rumores de infidelidad

Durante el último fin de semana, Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepulveda, su pareja, fueron tendencia en las redes sociales.

La razón fue que el empresario publicó un enigmático mensaje en su cuenta de Instagram y se desató una ola de rumores relacionados con una presunta infidelidad.

Además, todo se exacerbó cuando los internautas se dieron cuenta de que la pareja no se estaba siguiendo en las redes sociales y comenzó a circular un supuesto video de Andrea Valdiri junto a otros dos hombres.

"No le bastó con uno solo, pero bueno, entre cielo y tierra no hay nada oculto", fue el mensaje exacto de Juan Daniel Sepulveda, la pareja de Andrea Valdiri.

Sin embargo, en la tarde del lunes 24 de noviembre, Andrea Valdiri rompió el silencio y explicó que no existió ninguna infidelidad, sino que todo se trató de una campaña de marketing para promocionar sus nuevos tres productos.

Además, Juan Daniel Sepúlveda también se manifestó para explicar las razones por las que hicieron esa estrategia y les pidió perdón a las personas que se hayan sentido ofendidas.

Este fue el nuevo pronunciamiento de Juan Daniel Sepulveda después de que se aclaró que no hubo infidelidad de Andrea Valdiri

Luego de que Andrea Valdiri reveló que todo se trató de una campaña de marketing, Juan David Sepúlveda volvió a aparecer en sus redes sociales para indicar que él siempre estará dispuesto a apoyarla porque la admira.

"Buenas tardes para todos. Como bien saben los que me conocen, no soy mucho de redes, pero quiero tomarme un momento para agradecer todos los mensajes que recibí y pedirles disculpas a los que se pudieron sentir ofendidos o confundidos. Andrea Valdiri y yo somos dos locos soñados que solo queremos sacar adelante cada uno de nuestros proyectos, generar empleo y traerles productos y experiencias de la mejor calidad", comenzó expresando Juan Daniel Sepúlveda.

"Más allá de la polémica, Andrea Valdiri es una persona increíble, talentoso y maravillosa, y siempre estaré dispuesto a apoyarla y seguirla en sus locuras y ocurrencias, sin pasar por encima de nadie. De nuevo, mil disculpas a quienes se hayan podido sentir ofendidos y con mucho amor y humildad los invito a que sigan de cerca nuestra empresa", añadió.

Así han reaccionado los seguidores de Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda tras aclarar que no hubo infidelidad

Tras los pronunciamientos de Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda, los internautas no se demoraron en reaccionar en las redes sociales.

"Dios los bendiga grandemente y que su relación dure por mucho tiempo", "el chisme me trajo hasta aquí", "puro marketing y se armó toda esta película", "qué inteligentes", "me sorprende todo lo que se dijo" y "solo aplausos", han sido algunos de los comentarios.