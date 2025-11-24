“Por qué siempre piensan mal”: Andrea Valdiri aclara los rumores sobre presunta infidelidad

Andrea Valdiri es tendencia nuevamente al viralizarse una serie de situaciones con las que cientos de fanáticos afirmaron que la mujer habría finalizado su relación sentimental actual con Juan Daniel Sepúlveda.

Entre rumores, posibles indirectas en Instagram, la desaparición de post colaborativos, entre otros elementos que reforzaron las especulaciones, la barranquillera decidió tomarse las redes sociales para aclarar definitivamente lo ocurrido.

¿Andrea Valdiri finalizó su relación sentimental con Sepúlveda?

Ante la ola de comentarios, Valdiri rompió el silencio al tomarse las historias, de su cuenta oficial en Instagram, para revelar que el asunto se trataba de una cautelosa estrategia de marketing para promocionar su nuevo lanzamiento de su línea de cosméticos con la que buscó promocionar el kit de tres nuevos perfumes de su marca personal.

De esta manera, la mujer decidió compartir un clip, en compañía de los sujetos con quien protagonizó los más recientes videos virales en redes, para desmentir cualquier vínculo afectivo. Así mismo, se le vio en compañía de Juan Daniel Sepúlveda, mientras sostenía el novedoso kit de su lanzamiento.

Por supuesto, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar ya que cientos de fanáticos elogiaron la creatividad de la barranquillera para promocionar su nueva línea de productos. No obstante, otros internautas manifestaron que dicha estrategia habría sido “de mal gusto” ya que habría comprometido su “reputación” y relación sentimental.

Novio de Andrea Valdiri se pronuncia ante polémica

Juan Daniel Sepúlveda también hizo uso de sus redes para dirigirse principalmente a los fanáticos de la mujer ya que expresó que, aunque no suele utilizar mucho las redes sociales, quería hacer extensas disculpas para los fanáticos que se sintieron disgustados con la estrategia de marketing.

“Quiero tomar un momento para agradecer todos los mensajes que recibí el día de ayer y pedirles disculpas a los que se pudieron sentir ofendidos. Andrea y yo somos dos locos soñadores que solo queremos sacar adelante cada uno de nuestros proyectos. Con mucho amor y humildad los invito a que sigan de cerca nuestra empresa”, añadió el hombre.